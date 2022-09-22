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英一市擬實施強制購買令 洗黑錢財閥住宅改建資助房屋

環球社會熱點 17:30 2022/09/22

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英國西敏市位處倫敦富人區，多年來吸引各地富豪在當地置業。英國西敏市議會有意打擊利用於當地置業實為洗黑錢的財閥，正研究實施新措施，如果發現這些財閥的住宅並未用於原定用途時，或會強制購入物業並改建為資助房屋。西敏市數據顯示，自2010年以來，在當地註冊持有物業的俄羅斯業主激增12倍。

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工黨控制的西敏市（Westminster city）議會正研究方案，在極端情況下，若發現房屋並未用於原定用途，當局或實施強制購買令（compulsory purchase order）購入房屋，並改建為資助房屋。

近年一直有意見批評指，各地財閥透過購入當地貝爾格拉維亞區（Belgravia）、騎士橋（Knightsbridge）及梅菲爾區（Mayfair）等傳統豪宅區物業洗黑錢，這項措施旨在重建當地聲譽。

雖然西敏市當局表示，將利用被查封的住宅縮短資助房屋輪候名單，但英媒《衛報》分析指，相關計劃實施或面臨很多問題，包括財閥財產所有權欠缺透明度，當局對公司註冊檢查不足等。

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有數據顯示，自2010年起，在西敏市註冊擁有物業的澤西島（Jersey）及俄羅斯業主數目激增，分別大增3及12倍。英國透明國際（TIUK）研究人員亦指自2016年起，被指控涉嫌貪污或與克里姆林宮相關的俄羅斯人，在西敏市已購入近價值4.3億英鎊（約38.25億港元）物業，超越英國其他任何地區。

西敏市議會領袖Adam Hug表示，財閥利用西敏市相對較為寬鬆的法律洗黑錢早已不是秘密，因此令來源可疑的資金湧入，但此前政府卻選擇長期視而不見，損害當地聲譽及使空置或未充分利用物業的地區耗盡活力。

西敏市議會正比較稅收數據和海外人士物業，來核實海外業主是否將物業用於原定用途。當局已要求在英國擁有、租用土地或財產的海外實體，必須在明年1月31日前登記收益人或管理人資料。議會希望在企業或實施新財產所有權登記時，能加強對註冊人的背景審查。

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責任編輯：李俊儀

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