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【香港加息】美國加息0.75厘 三大發鈔行齊加最優惠利率0.125厘 一文看清港銀加息情況（不斷更新）

股樓投資 17:13 2022/09/22

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美國聯儲局於周四（22日）公布議息結果，一如市場預期加息0.75厘，是今年來第五次加息。聯邦基金利率區間升至3厘至3.25厘。當局亦將年內利率中位數預測由3.4厘上調至4.4厘。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

陳茂波周四出席活動後會見傳媒時說，美國聯邦儲備局剛宣布加息0.75厘，為今年第五度加息，年內累計加息三厘，加息速度和幅度是30年來未曾見過。他說，就香港而言，過去一段時間，每逢美國加息，本港銀行同業拆息也上升不少，但他相信在資金充裕的情況下，最優惠利率上調幅度會較小。

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【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主，詳見【下一頁

三大香港發鈔行相繼上調最優惠利率0.125厘，由5厘升至5.125厘水平。其中滙豐銀行（00005）率先於周四中午宣布，由周五（23日）起，上調港元最優惠利率12.5點子，由年利率 5.0% 調高至5.125%。滙豐對上一次於2019 年11 月1 日調整港元最優惠利率，當時減息12.5 點子。

香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？，詳見【下一頁

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高12.4點子。滙豐對上一次於2019 年11 月1 日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息12.4 點子。

渣打銀行也於宣佈，由2022年9月23日 (星期五) 起，最優惠貸款利率將上調0.125厘，由年息5.25釐，調升至年息5.375厘。同時，由下周一（26日）起，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.001厘上調至年息 0.125厘。

【儲局議息】安本：聯儲局會引發衰退　料最終政策利率或升至5厘，詳見【下一頁

中國銀行（香港）（02388）亦宣佈，自下周一（26日）起，該行之港元最優惠利率由年利率5厘調整至 5.125 厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率 0.001 厘調整至0.125 厘。該行港元活期儲蓄存款之最新分層利率註架構如下：

 

恒生銀行（00011）宣布，上調港元最優惠年利率，由 5%上調至 5.125%，加幅為12.5點子。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「考慮到各方面的因素，包 括宏觀經濟、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘，我們決定 上調最優惠利率。」 該行亦上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5,000港元或以上的儲蓄 存款年利率，將由0.001%上調至0.125%。調整後之年利率如下：

 

 

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

 

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記者：陳詠妍

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中國銀行（滬：601988） 中國銀行（03988） 渣打集團（02888） 拆息 陳茂波 美國聯儲局 滙豐控股（00005）

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