【人幣定存】1年人幣定存最高息2.8厘 港銀加息戰升級

▲ 虛銀及傳統銀行齊加人幣定存息。

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人民幣滙價持續破七算，尚幸港銀在滙弱息強下，傳統銀行與虛擬銀行爭相掉頭猛加人民幣定期存款息，今天（9月22日）星展再上調3個月、半年及1年人幣定存年息0.2厘，新息率齊報2.2厘。這是繼上周四（15日）當日把1個月年息勁升0.8厘至1.8厘以來；短短1周內已兩度出手，其中3個月、半年及1年年息更累加0.5厘。

專家料加息浪將持續至今年底，及至人民幣止跌喘穩。

本周首4天，4行追趕加息快車道，包括工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛行富融（Fusion Bank）昨天（21日）孖招齊發，富融把3個月以上定存年息加至重上逾兩厘，當中加幅最多是1年期，上調0.3厘至2.2厘；另外，富融又把門檻從100萬元（人民幣，下同）劈至50萬元。而日前上商及大眾銀行亦全面加息。

猶記得人民幣定期存款的劈息浪自8月份展開，一直延至9月中下旬，當時由兩間龍頭發鈔行帶頭減息，滙豐（HSBC）於8月4日及22日下調短中長息，更撤兩厘息。中銀香港 （02388） 也於8月10日及20日全面減，亦是兩大行自8月以來第2度調低息率。

發鈔行輪流削人幣定存息，曾掀業界新一輪劈息浪，更由傳統銀行一度蔓延至虛擬銀行，富融及星展等更把兩厘息下架。不過，如今已大逆轉，恒生 （00011） 罕有於上周五驟加3個月年息0.5厘至重上兩厘；半年年息更大幅上調0.5厘，新報2.2厘。

比併人幣定存的最高息，目前1年息率以華僑永亨的2.8厘稱王。3個月期及半年期年息爆冷由美資大行花旗奪冠，齊報2.58厘。1個月年息以富邦的4.88厘居首。7天年息呈雙冠王，南商及富邦俱為13.88厘。

在岸價及離岸價今天再下試7.1的兩年新低，華僑永亨經濟師姜靜預期，未來兩周離岸價或再跌至7.2才初步尋底。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪