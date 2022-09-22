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【板塊追蹤】瑞信指股息回報凸顯防守性 電訊股跌市中企穩

股樓投資 16:51 2022/09/22

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大市周四（22日）受壓，恒指貼近18000點水平，中資電訊股抵抗跌市，錄得小幅上升。瑞信早前引工信部公布的8月數據指，內地電訊市場繼續穩健增長，有鑑5G手機用戶滲透率低下，相信用戶轉移至5G仍有推動作用。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

瑞信指，現時市場復甦幅度較少，無法恢復投資者對細分市場可持續增長的信心，雖然中國5G滲透率於8月已達58%，但較80%的成熟水平相距較遠，實際5G手機用戶滲透率更低於30%，因此相信用戶轉移至5G可能對中資電訊商具有推動作用。

 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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該行又指，在疫情及宏觀不確定性存在的環境下，中資電訊股具有穩健增長及有吸引力的股息回報，全年股息率達8%至9%，相信具良好防守性，對該板塊繼續增持看法，首選中電信（00728），其後依次看好中移動（00941）及中國聯通（00762），目標價分別為4.8元、77.4元及5.6元，評級「跑贏大市」。中電信、中移動及聯通收市分別報2.82元、51.1元及3.7元，升幅0.3至0.7%。

 

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：鄭昊彤

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中國電信（00728） 中國移動（00941） 電訊商 港股 大行報告 中國聯通（00762）

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