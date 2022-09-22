【美國加息】摩根資管：美元年底前或再升2至3%　中港防疫政策變化不大、料恒指第四季繼續震盪

美國聯儲局昨晚加息0.75厘符合市場預期，摩通資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，美國年內若再加息1.25厘，美元強勢會持續，年底前或仍有2%至3%潛在升幅，最快要到聯儲局加息周期完結後才會顯著回落。他又指港股以中資股為主，中港防疫政策未有太大變化下，第四季將繼續有震盪。

美滙見頂睇兩大時間點

聯儲局預測今年年底聯邦基金利率或升至4.4厘，許長泰認為當局上調對利率預測，反映對通脹重視的程度繼續，認為聯儲局的目標是要降低個人消費及企業投資，減低消費者信心，故預測美國經濟增長未來數季將會放緩，明年出現經濟衰退的機會率提高。

美滙指數衝破111關口，許長泰認為，美滙指數年初至今累積升幅約15%已經非常誇張，但投資市場避險情緒帶動及環球經濟增長放緩情況持續，美元強勢仍會保持，預計美滙指數年底前仍有機會再升2至3%。被問到何時才會有機會回落，他指出有兩大時間點，第一個是明年上半年聯儲局加息周期見頂，第二就是市場對環球經濟衰退的憂慮完結。

人民幣貶值空間有限

美元兌人民幣跌穿「7算」，但許長泰指人民幣滙價是與一籃子貨幣走勢掛鈎，貶值空間相對有限，預期未來數季情況會較今年首三季為佳。

港股方面，他指出本港以中資股為主，故中港政策何時出現轉向有一定影響，預期內地二十大會議會以人事變動為主，未必會鬆綁防疫政策，港股第四季將繼續有震盪。對於有消息指本港或放寬入境檢疫要求至「0+7」，許長泰認為對經濟有正面影響，惟本港旅遊業依賴國內遊客為主，最終仍要兩地政策配合才能重啟本地經濟。

投資策略方面，他認為現階段要採取防守型策略，因為資產價格仍未完全反映聯儲局大幅加息及延長加息周期的影響。美股方面，他認為要揀抗跌力強的公用股及必須消費品股。至於較受關注的科技股，他直言成長型股份要待息口見頂，經濟數據見底回升，才會重拾投資價值。

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編輯：葉志偉