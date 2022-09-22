【網絡騷擾】Instagram開發保護工具　防色情騷擾私訊

▲ 社交平台Instagram為阻止騷擾私訊（Direct Message）泛濫，日前向外媒透露正努力開發新保護工具，幫助用戶控制訊息的接收。

隨著社交平台的使用率不斷上升，「網路傳送不雅照（Cyberflashing）」的問題也愈趨嚴重。社交平台Instagram為阻止騷擾私訊（Direct Message）泛濫，日前向外媒透露正努力開發新保護工具，幫助用戶控制訊息的接收。

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Pew Research Center去年發表的一份報告顯示，33%的35歲以下女性，曾在網上遭受過性騷擾。外界均認為，社交平台應負起責任處理相關問題，保障用戶。

據The Verge報道指，Instagram母公司Meta早前承認，Instagram的研究人員正開發新工具，保護用戶在陌生私訊中收到不雅照片。該企的研究人員Alessandro Paluzzi也發表了該工具的早期圖像，意味著功能正在開發中。

Meta表示，目前該功能處於早期開發階段，但就未透露具體的推出時間。

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責任編輯：曾曉汶

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