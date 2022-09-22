  • 28°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡騷擾】Instagram開發保護工具　防色情騷擾私訊

科技 19:30 2022/09/22

分享：

分享：

社交平台Instagram為阻止騷擾私訊（Direct Message）泛濫，日前向外媒透露正努力開發新保護工具，幫助用戶控制訊息的接收。

隨著社交平台的使用率不斷上升，「網路傳送不雅照（Cyberflashing）」的問題也愈趨嚴重。社交平台Instagram為阻止騷擾私訊（Direct Message）泛濫，日前向外媒透露正努力開發新保護工具，幫助用戶控制訊息的接收。

【社交平台】Meta監察委員會有台灣成員　強調內容政策獨立判決

【iPhone 14災情】iPhone 14 Pro相機不兼容IG、TikTok？　蘋果指下周發布修復程式

Pew Research Center去年發表的一份報告顯示，33%的35歲以下女性，曾在網上遭受過性騷擾。外界均認為，社交平台應負起責任處理相關問題，保障用戶。

據The Verge報道指，Instagram母公司Meta早前承認，Instagram的研究人員正開發新工具，保護用戶在陌生私訊中收到不雅照片。該企的研究人員Alessandro Paluzzi也發表了該工具的早期圖像，意味著功能正在開發中。

Meta表示，目前該功能處於早期開發階段，但就未透露具體的推出時間。

【言論限制】YouTube、Meta推新措施　打擊網絡極端主義

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡監管】Google、Meta涉侵犯用戶私隱權　遭南韓罰款5.65億元
2022/09/15
【網絡監管】Google、Meta涉侵犯用戶私隱權　遭南韓罰款5.65億元
【IG抖音化】總觀看時數大幅落後TikTok　大多IG Reels用戶零互動
2022/09/13
【IG抖音化】總觀看時數大幅落後TikTok　大多IG Reels用戶零互動
【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
2022/09/06
【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
【Pornhub IG被停】Instagram移除Pornhub帳號　反性剝削組織：其他企業應仿效
2022/09/05
【Pornhub IG被停】Instagram移除Pornhub帳號　反性剝削組織：其他企業應仿效

你可能感興趣

【網絡監管】Google、Meta涉侵犯用戶私隱權　遭南韓罰款5.65億元
14:16 2022/09/15
【網絡監管】Google、Meta涉侵犯用戶私隱權　遭南韓罰款5.65億元
【IG抖音化】總觀看時數大幅落後TikTok　大多IG Reels用戶零互動
19:00 2022/09/13
【IG抖音化】總觀看時數大幅落後TikTok　大多IG Reels用戶零互動
【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
14:53 2022/09/06
【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
Instagram 網絡保安 手機Apps 移動裝置 科技產品 Meta 性騷擾 iPhone 社交平台

下一篇文章

【社交平台】Meta監察委員會有台灣成員　強調內容政策獨立判決
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】網絡安全人才需求急增　IVE推夜校課程育人才
【網絡安全】網絡安全人才需求急增　IVE推夜校課程育人才
【醫療科技】研究：病人手術時觀看VR影片　可減少麻醉劑使用量
【醫療科技】研究：病人手術時觀看VR影片　可減少麻醉劑使用量
【LG手機】因退出手機市場胎死腹中　LG Rollable捲軸手機實物曝光（有片）
【LG手機】因退出手機市場胎死腹中　LG Rollable捲軸手機實物曝光（有片）
【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案
【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案
【有聲書】挑戰亞馬遜　Spotify於美國首推有聲書服務
【有聲書】挑戰亞馬遜　Spotify於美國首推有聲書服務
【iOS 16】蘋果提醒iOS 16鍵盤觸覺回饋功能　或影響iPhone電池續航力
【iOS 16】蘋果提醒iOS 16鍵盤觸覺回饋功能　或影響iPhone電池續航力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款