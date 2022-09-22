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【ESG講呢啲】香港人每分鐘丢棄1,500件T裇？時尚達人教你揀可持續時裝

Hot Talk 16:45 2022/09/22

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Fast Fashion（快速時裝）文化盛行，由設計、生產到銷售，都對環境造成很大負荷。今集《ESG講呢啲》帶大家來到大型可持續時裝大賽的現場，聽聽各位時尚達人有甚麼可持續時裝的潮流貼士吧！

立即收看：https：//video.hket.com/video/3358193

***
隔周星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

***

Fast Fashion問題有多嚴重？港人每分鐘丟棄約1,500件T恤！

英國非政府組織WRAP有研究指出，每生產1件T恤，就需要用上2,700公升水，以500毫升樽裝水計算，相等於5,400樽水；生產一條牛仔褲，所需要的水就更多了，要用上足足10,000公升水，相等於20,000樽；別小看一對綿質襪的面積這麼小，生產一對都要用到1,200樽水，即600公升水。

看完生產數據，跟大家看看消費數據。本地環保時裝慈善機構Redress公布過一項調查，發現在香港，接近4成人曾把衣服穿過一次後就會直接扔掉，有五分之一的人在過去1年內，至少3次丟棄只穿過一次的衣服。

同一調查亦指出，在亞太區內，每5個人中就有2個人，每日至少網購一次。美國的情況就更誇張了，7成消費者購買過一次性服裝，有一半消費者不想被人看見自己重複穿著同一套衣服。

買衣服多了，扔衣服自然就不會少。根據環保署資料顯示，2017年香港每天紡織物棄置量逾370公噸，相等於每分鐘丟棄約1,500件T恤。國際環保團體Earth.Org指出，Fast Fashion品牌的衣物產量已達到2000年產量的2倍，導致全球每年有9200萬公噸的紡織物棄置於堆填區，約等於丟棄逾3.7億件T恤。

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可持續時裝大賽  設計師升級改造廢料、二手牛仔、酒店床單

Fast Fashion影響深遠，令時尚界出現另一股，倡議可持續時裝的力量。Redress設計大賽由推動時裝界可持續發展的非牟利團體Redress主辦，商務及經濟發展局轄下單位「創意香港」為主要贊助機構。由2011年至今已是第11屆大賽，歷屆參賽設計師來自世界各地，今屆亦有意大利、西班牙、印度、巴西、香港等地的設計師參賽。

設計師各施各法，有人用二手牛仔褲改造成大衣及套裝，有參賽者就用酒店床單升級改造成時裝。獲得冠軍的意大利設計師Federico，就用了品牌的布料樣本廢料設計成針織上衣，更用了剩餘紡織品，升級再造成尼龍，配合一些用剩的膠帶設計成羽絨，用紡織剩下的布碎為羽絨內膽。

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Timberland的環保時裝貼士   採用甘蔗造鞋？

今次的冠軍設計師會與大賽合作伙伴TImberland，聯乘推出可持續時裝設計。「我們感到十分興奮，對於Federico加入我們，在Timberland與我們一起完成聯乘設計（Crossover），Timberland經常推出可持續產品，所以我們對於Federico加入我們，感到非常興奮，我們透過合作可以互相學習，為Timberland帶來正面影響。」Timberland亞太區副總裁及執行董事Puneet Khosla說。

事實上，Timberland亦是大品牌中，可持續時裝的表表者。品牌最令人熟悉的除了經典黃靴外，就是鞋款採用環保物料。品牌2020年推出首對再生土壤的皮革鞋，2021年採用的鞋底物料，已有75%是甘蔗及橡膠。

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時尚達人教你揀可持續時裝   2種物料值得揀

說到環保時裝物料，不如也看看設計師及時尚達人有甚麼貼士吧！

本地設計師林智富（Patrick）採用深水埗區剩餘布料，參考60年代英國勞動階層的軍裝風格，設計成牛仔、西裝拼接的大衣，獲得「最佳香港設計師」獎項，分享到可持續時裝物料，他就指，近年的時裝趨勢下，很多人選擇用人造纖維（Polyester）做設計，人造纖維普遍都是便宜，但其製作過程比起其他物料，較多排放量或損耗，對於環境有一定的影響。「可以偏向綿質（cotton）物料，因為綿是較容易被消化的。」Patrick建議。

時尚雜誌《VOGUE》香港版執行編輯區子賢（Simon）就認為可持續時裝漸受關注，「很多一線品牌如LV、Dior，這些不同的品牌都開始有很多不同元素，是在可持續發展的範疇上，例如一些升級再造，譬如上一季的賣剩的衣服，可能在新一季升級再造後推出，也是有不同的可持續概念，這些都是近幾年才發生的事。」

Simon又指，過往有很多人認為牛仔布是非常不環保的物料，因為在生產的過程中也產生很多污染。不過他續指：「現在很多牛仔物料的可持續發展，會考量採用舊有的牛仔物料，用被棄置牛仔的做新產品，可能設計師或品牌設計一件產品時，會將以前有破壞性物料，重新升級再造，這也是一件可以參考的事。」

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兩人不約而同地提出，可持續時裝要從消費者的心態著手。Patrick指：「消費者普遍趨向於『買款』多於『買Quality』（品質），想透過自己的設計系列提醒消費者，是不是應該要著重品質多於款式呢？是不是應該買一些timeless（無時間限制）、可以穿幾季的款式，減少盲目地追求潮流呢？」他認為快速時裝的趨勢不好，每一季換新衣服，代表時裝的承載量愈來愈重，亦都不夠時間消化廢棄的成衣。

Simon則指，作為一個「時裝人」，他認為購物時除了看標籤、物料、產作過程，亦要考慮有多耐用：「心態很重要，要考慮買一件產品可以用多久。起碼你不會因為這一季流行而買這件衣服，過了這一季，覺得落伍就丟棄，再買新衣服，購買耐用的產品，也是一種可持續概念。」

記者：何美澄

*重溫上集：【ESG講呢啲】日日WFH等於每人年種50棵樹？Microsoft分享3大減碳貼士 新平台推動ESG→按此

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