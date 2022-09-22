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【通脹率】8月通脹按年升1.8%　電力燃氣升幅最高

理財智慧 18:20 2022/09/22

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統計處今日（22日）公布8月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.9%，與上月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，8月份的基本通脹率為1.8%，較7月份1.9%略低。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在8月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升15.2%）、衣履（上升5.9%）、基本食品（上升4.7%）、外出用膳及外賣（上升3.3%）、交通（上升1.9%）、煙酒（上升1.7%）、雜項服務（上升1.1%）、雜項物品（上升0.9%）和耐用物品（上升0.6%）。錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.3%）。

【碧桂園 2007】遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化【見下頁

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政府發言人表示，8月消費物價通脹整體上維持溫和。食品和衣履價格的按年升幅略為緩和，儘管仍然明顯。能源相關項目價格進一步急升。其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

一些主要入口來源地的通脹高企，外圍價格壓力預期會持續顯著，但由於本地成本壓力仍然輕微，總體而言通脹在短期內應會保持溫和。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文 : 陳楚琨

紓困措施 外賣 電力 經濟 食品 綜合消費物價指數 香港 通脹

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