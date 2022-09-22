【大行報告】花旗：銷售毛利率下跌 福萊特目標價降至28元

花旗下調福萊特玻璃（06865）2022至2024年淨利潤預測5至8%，主要反映太陽能玻璃銷售毛利率下跌，並將其目標價由34元下調至28元，評級「買入」。福萊特玻璃周四（22日）收報20.05元，跌幅1%。

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花旗表示下調公司目標價以反映估值因素，相當於今年市盈率預測20.8倍和市賬率預測2.8倍，在同業中相對較低。該行對福萊特玻璃開啟為期30日的負面催化劑觀察，估計其第三季淨利潤為4.5億元人民幣，按年下降1.3%，按季下降20.5%。

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該行對公司的淨利潤預測比市場預期低19%，因為在多晶硅和組件價格高企的情況下，太陽能玻璃的銷售量有所下降，而新的產能增加導致的競爭加劇，銷售價格亦都下降。此外，公司的低利潤率情況將於今年下半年和明年上半年持續，至明年下半年才可望改善。

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撰文：鄭昊彤