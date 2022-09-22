【報復式旅遊】港人8月放寬「3+4」蜂擁搶訂海外酒店　Trip.com：香港用戶泰國酒店訂單急飆24倍、南韓增近9倍

▲ 【報復式旅遊】港人8月放寬「3+4」鋒擁搶訂海外酒店 Trip.com：香港用戶泰國酒店訂單急飆24倍、南韓增近9倍

港人一向熱愛旅遊，今年8月香港入境隔離政策放寬至「3+4」，即「3日檢疫酒店及4日家居醫學監」，旅遊預訂平台Trip.com母企攜程 （09961） （美：TCOM）表示，「3+4」檢疫政策公佈後（8月8日至9月19日期間）Trip.com香港用戶預訂泰國、南韓當地酒店的訂單量錄得今年高峰，而較去年同期急增24.26倍及8.93倍。

港人素來喜愛到日本旅遊，攜程稱，日本政府9月15日公佈開放自由行及進一步提升入境人數上限後，香港用戶預訂日本當地酒店的訂單量亦錄得今年高峰，較去年同期升12.03倍。

今年政府再派發電子消費券，攜程表示，Trip.com於早前推出的8.8每日狂賞活動中錄得自2020年以來最多的用戶瀏覽量，單日達232萬瀏覽人次；上半年期間，Trip.com（香港）航班總成交金額（GMV）按年上升近280%，酒店上升近50%，而當地玩樂產品則上升近90%。

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責任編輯：李哲毅