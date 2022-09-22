普京發言人兒子高呼愛國 被要求服兵役即講「不了」

俄羅斯節目主持人直播以惡作劇形式，致電克里姆林宮發言人佩斯科夫兒子Nikolay Peskov，並訛稱是俄軍官，要求他翌日前往徵召辦公室報到。Nikolay隨即拒絕要求，並強調自己是佩斯科夫的兒子，表明會「用其他方法搞掂件事。」

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克里姆林宮官員、普京發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）兒子Nikolay，曾響應徵召加入俄羅斯核火箭軍，亦經常公開發表愛國言論，表明絕對願意服從總統普京（Vladimir Putin）命令，成為士兵投身戰場。

Popular Politics節目主持人Dmitry Nizovstev最近在直播期間，致電Nikolay進行惡作劇。Dmitry訛稱自己是莫斯科徵兵辦公室的一名少校，雙方展開以下對話。

Dmitry先向他表示「唔好好似上次咁收線」，Nikolay就詢問對方「點解打畀我？」

主持訛稱已經將徵召文件以電子形式發送予Nikolay，但未獲回覆，於是致電提醒Nikolay務必在翌日上午前往辦公室報到。

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Nikolay直接拒絕明天前往報到，更稱：

「你肯定知道我係邊個，我係佩斯科夫先生。」（You must understand I am Mr Peskov） 「我去報到嘅話，好似唔係咁適合。」（It’s not quite right for me to be there [at the conscription office]）

Nikolay其後稱：

「如果要我必須保衛祖國，都唔係問題，但我必須要知道去嘅可行性。」（If I have to defend Motherland， it's not a problem，but I have to understand the feasibility of my coming there）

他更表示會「用其他方法搞掂件事」（sort this out at another level），似乎打算動用關係逃避軍隊徵召。

佩斯科夫事後要求節目主持公持惡作劇電話的「完整通話紀錄」，又稱相信證據能還兒子清白。

佩斯科夫24歲女兒則於父親及哥哥意見相左，在俄烏戰爭爆發後不久，已在社交媒體公開表明反戰立場。

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責任編輯：郭麗明