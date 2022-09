普京發言人兒子高呼愛國 被要求服兵役即講「不了」

俄羅斯節目主持人直播以惡作劇形式,致電克里姆林宮發言人佩斯科夫兒子Nikolay Peskov,並訛稱是俄軍官,要求他翌日前往徵召辦公室報到。Nikolay隨即拒絕要求,並強調自己是佩斯科夫的兒子,表明會「用其他方法搞掂件事。」

克里姆林宮官員、普京發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)兒子Nikolay,曾響應徵召加入俄羅斯核火箭軍,亦經常公開發表愛國言論,表明絕對願意服從總統普京(Vladimir Putin)命令,成為士兵投身戰場。

Popular Politics節目主持人Dmitry Nizovstev最近在直播期間,致電Nikolay進行惡作劇。Dmitry訛稱自己是莫斯科徵兵辦公室的一名少校,雙方展開以下對話。

Dmitry先向他表示「唔好好似上次咁收線」,Nikolay就詢問對方「點解打畀我?」

主持訛稱已經將徵召文件以電子形式發送予Nikolay,但未獲回覆,於是致電提醒Nikolay務必在翌日上午前往辦公室報到。

Nikolay直接拒絕明天前往報到,更稱:

「你肯定知道我係邊個,我係佩斯科夫先生。」(You must understand I am Mr Peskov) 「我去報到嘅話,好似唔係咁適合。」(It’s not quite right for me to be there [at the conscription office])

Nikolay其後稱:

「如果要我必須保衛祖國,都唔係問題,但我必須要知道去嘅可行性。」(If I have to defend Motherland, it's not a problem,but I have to understand the feasibility of my coming there)

他更表示會「用其他方法搞掂件事」(sort this out at another level),似乎打算動用關係逃避軍隊徵召。

佩斯科夫事後要求節目主持公持惡作劇電話的「完整通話紀錄」,又稱相信證據能還兒子清白。

佩斯科夫24歲女兒則於父親及哥哥意見相左,在俄烏戰爭爆發後不久,已在社交媒體公開表明反戰立場。

