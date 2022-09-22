【商業合作】南洋商業銀行與富衛保險簽訂銀保夥伴合作協議 將提供全方位保險方案及服務

南洋商業銀行與富衛保險早前簽訂銀保夥伴合作協議，透過是次銀行保險夥伴合作，未來南商與富衛將為南商的本地及訪港客戶提供更多元化的人壽保險産品及服務，如儲蓄、健康保障等保險產品。

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南洋商業銀行副總裁張廣迎表示。富衛致力就香港市民及跨境來港客户對保障的需要，提供創新且富彈性的保險産品的理念與南商的不謀而合。相信是次合作將進一步提高南商在保險產品及客戶體驗等方面的服務優勢，為南商的保險分銷發展注入新能量。

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而富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，集團有信心與南商的策略合作將進一步提升富衛的銀行保險平台，很榮幸能夠成為南商銀保合作夥伴，期待雙方共同為大眾創造保險新體驗。

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記者：鄭日棱