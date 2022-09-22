【央行議息周】英倫銀行加息0.5厘　10月起減持國債　瑞士加息0.75厘、結束7年負利率時代　印尼超預期加息半厘　（一文看清加息數據）

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【綠色金融】中銀香港綠色和可持續發展相關貸款餘額 較去年底增長50%
全球11央行相繼公布議息結果，英倫銀行最新公布加息0.5厘至2.25厘，自去年12月以來連續第7次加息。市場原先預期英倫銀行有約60%機率加息0.75厘，40%機率加息0.5厘，最終選擇加息0.5厘，未算太偏離市場預期。
英倫銀行以5：4的投票比例通過利率決議，當中有3名委員支持加息0.75厘，央行預計未來幾個月通脹將升至雙位數水平的峰值，但略低於11%。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）指能源價格保障可能會降低國內價格和工資壓力持續存在的風險，指央行將在必要時對持久的通脹壓力作出有力回應。
英倫銀行又預期英國今年第三季GDP將錄得0.1%的負增長，將連續兩個季度出現萎縮，形成技術上衰退。此外，英倫銀行委員一致決定10月3日起開始減持國債，未來12個月將國債持有量減少800億英鎊至7580億英鎊。
議息結果公布後，英鎊滙價反覆靠穩，英鎊兌美元報1.1291。
瑞士國家銀行（SNB）周四（22日）舉行9月會議，將利率上調75個基點至0.5厘，是自2011年以來首次息率提高至正數。瑞士央行暗示，未來或繼續上調利率。
歐元報瑞士法郎兌0.9613，升1.18%。美元兌瑞士法郎靠穩，報0.9778。
瑞士國家銀行在2011年起降至零利率，並在2015年下調至負0.75厘的歷史低點，直到今年6月才決定上調息率至至負0.25厘。瑞士央行指出，今次決定旨在應對通脹壓力增加，並限制至今為止受影響較小的商品和服務價格增長。
瑞士8 月份通脹率升至 3.5%，瑞士國家銀行稱，目前可能仍處於較高水平，最近的通脹上升主要是由於商品價格上漲，尤其是能源和食品價格上漲，預計2022 年通脹率為3%，2023年為 2.4%，2024 年為1.7%。
|央行
|最新加息幅度
|預期
|最新息率水平
|英倫銀行
|上調50個基點
|上調50個基點
|2.25厘
|瑞士國家銀行
|上調75個基點
|上調75個基點
|0.5厘
|印尼央行
|上調50個基點
|上調25個基點
|4.25厘
|挪威央行
|上調50個基點
|上調50個基點
|2.25厘
|巴西央行
|維持不變
|維持不變
|13.75厘
|美國聯儲局
|上調75個基點
|上調75個基點
|3至3.25厘
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記者：李哲毅