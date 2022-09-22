▲ 【央行議息周】瑞士加息0.75厘、結束7年負利率時代 英倫銀行晚上7時公布議息結果

全球11央行相繼公布議息結果，瑞士國家銀行（SNB）周四（22日）舉行9月會議，將利率上調75個基點至0.5厘，是自2011年以來首次息率提高至正數。瑞士央行暗示，未來或繼續上調利率。

歐元報瑞士法郎兌0.9613，升1.18%。美元兌瑞士法郎靠穩，報0.9778。

另一央行英倫銀行在香港時間周四晚上7時公布9月議息結果，投資界料英國加息0.75厘至2.25厘水平。市場又預計，英國央行將確認縮表計劃，宣布陸續出售過去10多年量化寬鬆期間所購買8,380 億英鎊政府債券的其中一部分。

瑞士央行：加息應對通脹壓力增加 料今年通脹率為 3%

瑞士國家銀行在2011年起降至零利率，並在2015年下調至負0.75厘的歷史低點，直到今年6月才決定上調息率至至負0.25厘。瑞士央行指出，今次決定旨在應對通脹壓力增加，並限制至今為止受影響較小的商品和服務價格增長。

瑞士8 月份通脹率升至 3.5%，瑞士國家銀行稱，目前可能仍處於較高水平，最近的通脹上升主要是由於商品價格上漲，尤其是能源和食品價格上漲，預計2022 年通脹率為3%，2023年為 2.4%，2024 年為1.7%。

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記者：李哲毅