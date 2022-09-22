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【香港加息】渣打、中銀、恒生跟隨滙豐上調最優惠利率0.125厘　發鈔行「紅簿仔」戶口利率脫零息時代

Hot Talk 17:09 2022/09/22

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【香港加息】渣打、中銀、恒生跟隨滙豐上調最優惠利率0.125厘　發鈔行「紅簿仔」戶口利率脫零息時代

繼HSBC滙豐 （00005） 宣布周五（23日）起上調最優惠利率（P）12.5點子、港元儲蓄戶口利率12.4點子後，渣打銀行（香港）收市後亦宣布，本月23日起，最優惠貸款利率將上調0.125厘，由年息5.25厘，調升至年息5.375厘。

 

渣打銀行（香港）又指，由下周一（26日） 起，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.001厘，上調至年息0.125厘，加幅亦為12.4點子。

 

中銀香港 （02388） 隨後亦宣布，9月26日起，港元最優惠利率由年利率5厘，調整至5.125厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.001厘調整至0.125厘，結餘倘低於5000元則零息，若活期儲蓄存款每日戶口結餘在100萬元或以上，將可享有額外年利率0.001%。

 

恒生 （00011） 其後亦宣佈9月27日起上調最優惠利率，由5%上調至5.125%，加幅同為0.125厘。恒生同時上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5,000港元或以上，儲蓄存款年利率將由0.001%上調至0.125%。不過，綜合戶口「全面理財總值」100萬港元或以上客戶，綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率維持在0.001%不變。

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記者：胡學能

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