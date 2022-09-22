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【港元定存】1年港元定存息最高3.4厘 大戶穩賺息34萬

16:05 2022/09/22

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不少港元高息定存將於下周五到期。

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聯儲局加息0.75厘後，港銀終於上調優惠利率（P），除了活期息隨即跟加外，今天（9月22日）暫有5間業界調升港元定期存款利息，主力搶跨年的長錢，包括交銀香港加半年及1年年息0.2厘，分別報3.2厘及3.15厘；建行亞洲大幅上調1年期息率0.3厘，新息率至3.3厘；工銀亞洲提高388天年息0.3厘至3.4厘；南商搶超長錢，推3年期年息享3.5厘；大眾財務加4個月年息0.15厘至2.7厘。市料吸存戰不斷升級，至下周五（30日）季結過後。

另方面，市傳中銀香港 （02388） 為吸引高端客，會向特選客戶另推特惠存息，然而，中銀香港昨晚（21日）回應本報查詢指，現只推3個月港元定存年息1.8厘，4個月年息享2.4厘，半年年息2.5厘，以及1年息率2.7厘。

儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘【下一頁

中銀香港補充，該行因應市場情況及業務策略，不時更新及發布最新定期存款利率。現時所有中銀香港個人銀行客戶，經網上銀行或手機銀行，以「合資格新資金結餘 」1萬元或以上開立「特優定期存款（限時優惠）」，可享以上特優年利率。

此外，轉眼間9月開始倒數，下周五已是第3季的季尾，市面不少高息港元定期存款於9月底到期，若截止期未有順延，特惠息現正最後召集，包括恒生 （00011） 向特選客戶提供6個月年息享2.6厘，東亞 （00023） 1年的3.4厘，工銀亞洲388天年息3.4厘，富邦1年期息率有3.3厘，渣打香港 （02888） 的7天短存年息有4.5厘，集友7天年息享6厘也是期間限定。

而花旗1年港元定存享3厘息更於本周六（24日）屆滿。與此同時，銀債向老友記退還逾175億元的向隅閒資，至今9間大小行已推銀債退款優惠，普遍也於下周五截止，例如：中銀香港1年港元定存有2.7厘的特優年利率，以及華僑永亨推銀債退款優惠，200天享2.88厘年息，388天年息有3.5厘。

至於集友推出3大銀債退款優惠，敍造128天港元定期存款享2.9厘年息，存188天年息有3.1厘，328天年息有3.3厘。該退款優惠起存金額為20萬元，上限3000萬元，適合所有客戶，以全新資金或銀債退款資金，以分行渠道開立，推廣期更至下周三（28日），上述優惠也在衝刺階段。

港息後向繫於美息，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午對媒體說，料聯儲局再加多3次息，累加1.5厘，分別為：11月再加0.75厘、12月加0.5厘、明年首季加0.25厘，令終極利率介乎4.5厘到4.75厘。

金管局余偉文：本地銀行很有可能調高存貸利率、包括最優惠利率（P）【下一頁

檢視港元定存高息榜，3個月年息以交銀香港及花旗的2.88厘，呈雙冠王。半年期年息以信銀國際昨提升0.2厘至3.4厘而居首。

1年期息率方面，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）昨雖調升0.3厘，追貼建行亞洲、富邦及大眾財務的3.3厘，但4行只能屈居亞軍，4行息率不敵勇進的東亞，昨天新推1年有3.4厘，如以存款上限1000萬元計，大戶期內賺息34萬元，惟超高息屬快閃，至9月底。順帶一提，眾安（ZA Bank）昨天也大幅上調1年期0.8厘，新息率至2.01厘；而該行向新用戶額外加息1.7厘，至9月底止，按理1年最高可享3.71厘，頓變長息榜之首。可是，暫未悉其具體條款，故未列在比併列。

1個月以滙豐（HSBC）的5厘稱王，至於冠絕全城的高息王，是集友7天享6厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 大眾財務 南洋商業銀行 工銀亞洲 建行亞洲 加息 美國聯儲局

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