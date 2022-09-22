【緣份到了@iM網欄】勿忘初心 被周邊枝節牽着走的小和尚

某日，寺院要擴建殿堂，有一棵珍貴的銀杏樹需要移栽到別的地方。方丈命他的兩個弟子去做這件事。

兩人來到樹前挖土移樹，但挖土挖到了一半多一點，一位小和尚的鐵鏟手柄壞了，挖起土來慢了很多。

小和尚說：「師兄，我的鐵鏟手柄壞了，你等著，我去修一下再挖。」師兄勸他湊合用吧，等移完樹再修不遲。

他堅持說：「那怎麼行？用這樣的鐵鏟要挖到什麼時候呀！」

於是小和尚去找木匠借斧頭。木匠說：「真是不巧，我的斧頭昨天砍東西弄壞了，就讓我用菜刀給你修一下吧。」

小和尚聽了說：「那怎麼行，用刀修得又慢又不好，讓我去找鐵匠把你的斧頭修一下吧。」

小和尚帶著斧頭去另一個村子找到鐵匠，鐵匠苦笑著對他說：「我的木炭剛用完，你看……」

小和尚放下斧頭，又去山中找燒炭的人。燒炭的人對他說：「我已經好多天沒有燒炭了，因為找不到牛車去把木料運到這裡來……」

幾天之後，當僧人們經過四處打聽找到這位小和尚時，小和尚正提著幾包草藥匆匆從一個集鎮向牛車的村子趕去。大家好奇他買藥幹什麼，他說為牛治病，他把整個過程告訴了大家……至於挖樹的事，早已忘記到一乾二淨了。

小和尚被各種小枝節而分散了注意力，挖樹的事，他早已忘到九霄雲外了。以至於該做的事沒做，把光陰白白浪費掉，直到最後迷失了最初的目標。

在我們的生活中，每個人都會遇到或者經歷這樣的事。認認真真忙碌，辛辛苦苦奔波，到最後聽到有人問「你在幹什麼?」時，卻惘然不知如何作答，因為在目標的不斷轉換中，那個最初的目標早已漸漸模糊以至消失了。

在我們學佛的過程，很多人往往被世俗中的凡情所牽，而未能精進修持。我們處在社會生活中，難免會遇到各種各樣的誘惑，金錢、地位、名利看得比佛法更為重要，時時執著於如何賺錢，學佛的初心是否仍然記得?

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