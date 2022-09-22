【社交平台】Meta監察委員會有台灣成員　強調內容政策獨立判決

▲ Meta強調監察委員會可對Facebook及IG的重要內容作出獨立判決。(圖：法新社)

社交媒體內容政策一向受爭議，Meta亞太區內容政策主管Varun Reddy就強調該公司對所有國家及地區都用相同政策，而在當地政府要求下架內容時，Meta會以本身制定的政策來決定，亦強調在不同地區有當地專家協助。

Meta內容政策主管早前向傳媒解釋其內容政策一系列舉措，Meta管治總監Jennifer Broxmeyer提到該公司2年前成立的獨立運作的監察委員會Oversight Board，該會可對Facebook的重要內容作出具有約束力的獨立判決，並為Facebook的內容政策提出建議，Meta強調委員會來自不同背景和文化。

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處理尼日利亞教堂襲擊事件

據該委員會網站資料可見，成員來自世界各地，當中大中華區亦有台灣國立政治大學教授陳憶寧，而該會亦會在網站發布受爭議的上訴內容個案，並向公眾收集意見，最新的一則是關於尼日利亞教堂襲擊事件後的影片，有用戶呼籲Instagram將內容恢復。據悉，該影片內容包括教堂地板上血腥的屍體，背景混亂場景聲音中，有包括人的哀號和尖叫聲，之後相關內容亦有被編輯成不同版本，並加上文字，最後Meta解釋，認為影片標題美化了暴力，並且包含虐待狂資訊將帖文刪去。之後有用戶提出該片內容是向世界展示尼日利亞正在發生的事，並提高人們對殺害無辜民眾的認識，用戶亦對委員會發信指他們不支持暴力，對影片被刪作出上訴。

委員會收集了一些網上評論，包括指Meta的暴力和圖片內容政策是否在保護倖存者和受害者的權利與記錄或提高對侵犯或侵犯人權行為的認識之間取得了適當的平衡，委員會亦會向Meta作出建議，但指建議不具有約束力，但Meta必須在60天內做出回應。

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此外，Meta利益相關者聯絡總監Peter Stern就提到另一舉措「信任合作夥伴」計劃(Trusted Partner Program)，他表示，400多個參與計劃的合作夥伴來自全球113個國家，包括非政府組織、人道主義機構、人權捍衛者和研究人員等。不過Peter Stern強調不便透露個別地區的合作夥伴名字，只強調在選取機構合作時會審視對方的過往紀錄、相關範疇的認知，期望他們可幫助制定更多適合當地的策略。不過在Meta早前的發布中，就有提及過伊拉克的Tech4Peace、南蘇丹的Defy Hate Now等當地組織及Internews等國際組織都是計劃成員，Meta亦指會為值得信賴的合作夥伴提供資金，支持共同目標，讓有害內容遠離該平台。

記者：彭振濠

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