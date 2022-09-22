【毫無預兆】Crostini突全綫結業涉違《商品說明條例》　海關拘捕55歲男董事黃光輝　涉款約27萬元

連鎖餅店Crostini上周突然宣布全綫結業，由於毫無預兆，不少人都買餅卡或禮券才知無法換領及退換，亦有人向海關舉報。海關今日（22日）表示，拘捕該店一名男董事，指他涉嫌在銷售餅券或禮券時，作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。

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海關人員調查後發現，涉事餅店突然宣布停業後，已購買餅券或禮券的顧客無法換取有關產品，該店也未有向顧客退還已收取的款額，遂於今日拘捕該名55歲男董事，他正保釋候查。消息指被捕人為Crostini創辦人黃光輝。

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海關又稱，截至今早10時，部門接獲104宗有關該連鎖餅店的投訴，涉及5,300張餅券或禮券，共約27萬元。而單一最大宗投訴涉款1.75萬元；部分事主於8月28購入Crostini餅券，有效期限最長至2025年。

海關呼籲受影響的市民向海關提供資料，持有尚未兌換餅卡的人士，可致電熱線2545 6182，或電郵至crimereport@custom.gov.hk。

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