▲ 【香港加息】貝萊德：加息利好銀行股 若中港開關將利好香港經濟及香港股市前景

香港正式步入加息周期，跟隨美國加息。貝萊德安碩亞太投資策略主管Thomas Taw指，過去數月1個月港元拆息持續上揚，如今香港開始加息，相信將利好銀行股，有助改善息差，而假若中港可以開關，將利好香港經濟及香港股市前景。

Thomas Taw稱，目前通脹升至過去十年來未曾見過的高水平，市場資金流入防守性較高、波動性較低的優質股份，如醫療保健股，擁有將成本轉嫁予消費者的科技股及派息股亦受到追捧。

定息收入方面，他看到資金流入較短期的債券，如1至3年期，近日高息債出現資金流出情況，估計與投資者開始預期息口會較預期更高，而且持續更長時間有關。

新興市場經濟步入衰退的可能性不高

美元強勢下，日圓不斷下滑。Thomas Taw指，日本央行的貨幣政策走向與歐美不同，相信弱日圓將利好日本出口，而且日資企業盈利持續增長。

貝萊德新興市場股票聯席主管兼組合經理Stephen Andrews指，目前推動通脹上升的結構性因素逐步下滑，而且相對歐美市場，新興市場的通脹問題相對不大，當地經濟步入衰退的可能性也不高。

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記者：陳韻妍