經濟搶先復常 10大值得留意的新加坡股票

全球疫情逐步降溫，採取與病毒共存政策的新加坡，由今年首季起大幅放寬入境限制，經濟相對本港及日本等亞洲區內的金融中心快一步復常。多個大型展覽，包括亞太區餐飲展及法國餐飲展等，今年亦移師新加坡舉行。仍未完全解除入境限制的本港金融人才會否遷移至新加坡，亦受外界高度關注。上周新加坡金融管理局公布新計劃，將在2021年至2025年期間，每年平均新增3000至4000個金融職位，目標在5年內增2萬個金融職位，預料金融業將以每年4%至5%的速度增長。金融業佔該國GDP 14%。措施相信和新加坡矢志鞏固，該國作為全球金融中心的競爭力有關。

由於快一步復常經濟，新加坡股市今年以來表現穩定，年初至今，海峽時報指數上升4%。反觀同期恒生指數下跌22%。和本港股市比較，新加坡股市的上市股份數目及流動性雖仍較遜色，當地上市股份仍不乏大型知名企業，包括下列10間。若有興趣分散投資組合，這些具穩定派息紀錄的新加坡股票也屬可取的選擇。

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值得留意的新加坡股票一覽：

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若有意投資新加坡股市，可以前往星展銀行開設一個「新交所股票戶口」進行買賣，也可考慮使用耀才或盈透證券，均提供有關股票買賣服務。

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