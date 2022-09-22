【4天工作】歐美企業試行 4天工作　95%反映生產力不受影響

▲ 4 Day Week Global早前在歐美以70多間企業試驗4天工作。（法新社圖片）

近年有關4天工作制度的討論愈來愈多，非牟利組織4 Day Week Global早前在歐美以70多間企業試驗4天工作，結果發現高達95%企業認為生產力保持不變或有所提高。

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4 Day Week Global在英國、美國、加拿大及紐西蘭等國家進行為期6個月的試驗，有超過70間企業參與。員工的工作時間雖然只是一般情況的80%，但人工則沒有改變。

試驗已經進行至一半，有95%的企業認為，在試驗4天工作制的一周內，員工生產力沒有受影響，甚至有提升的趨勢。而且，有86%的受訪企業將會在試驗結束後，繼續每周4天工作制度。

不過，試驗期間亦有2成僱主中途退出試驗，其中超過一半是在規劃階段退出。4 Day Week Global行政總裁Joe O’Connor 坦言，實際開始前便嘗試解決所有可能出現的問題，但這是不可能。因許多提升生產力和改善流程也必須由整個團隊決定，不能單靠領導者主導。

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責任編輯：葉泳珊