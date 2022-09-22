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【錯誤判斷】防毒軟件MalwareBytes誤封Google、YouTube　用戶投訴影響日常工作

科技 17:30 2022/09/22

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防毒軟件MalwareBytes錯誤將Google、YouTube應用程式判斷並標示為惡意程式，使許多用戶無法使用Google，影響日常工作。

防毒軟件主要用途是防止用戶進入惡意網站，受到病毒攻擊，令用家上網時更為安心。惟近日防毒軟件MalwareBytes卻造成用家困擾，錯誤將Google、YouTube應用程式判斷並標示為惡意程式，使許多用戶無法使用Google，影響日常工作。

【黑客入侵】25%標普500公司「單一登入」憑證　遭黑客盜取兼暗網出售

【網絡攻擊】2K Games支援平台遭黑客入侵　警告玩家小心冒名惡意電郵

據The Register報道指，MalwareBytes遭用戶投訴誤將Google、YouTube應用程式判定為惡意程式，導致用戶無法連上Google網站、無法登入Google Cloud Dashboard或Gmail等，影響日常工作，甚至有用戶抱怨4小時無法工作。

約2小時後，MalwareBytes證實是相關情況屬誤判，並解釋由於其網頁過濾資料庫發生問題，大量的Web過濾警告導致Nebula管理平臺、入口網站One View運作下降。而目前問題已經修復，呼籲用戶儘快更新到最新版本1.0.60360版網頁過濾資料庫更新版。

【網絡安全】網絡安全人才需求急增　IVE推夜校課程育人才

責任編輯：曾曉汶

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