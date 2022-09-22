【美股焦點】 Meta積極削減成本 望未來降10%支出

外媒報導，Instagram與Facebook母公司Meta（美：META）因面臨發展停滯以及競爭壓力，公司未來數月將會削減成本10%，比7月時預算的2-4%多。

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知情人士透露，降成本措施包括減少間接費用以及諮詢預算，但大部分將透過部門重組以間接精簡人手。 針對削減成本消息，Meta僅表示在明年內會穩定地放緩人力增長。

面對同業激烈競爭以及經濟衰退，Meta的數位廣告業務日前大受打擊。Meta以往亦 傳出有放緩招聘、削減工程師、實習生轉正延期等的措施。



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責任編輯：何珊如