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【美股焦點】 Meta積極削減成本 望未來降10%支出

環球政經 16:02 2022/09/22

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外媒報導，Instagram與Facebook母公司Meta（美：META）因面臨發展停滯以及競爭壓力，公司未來數月將會削減成本10%，比7月時預算的2-4%多。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

知情人士透露，降成本措施包括減少間接費用以及諮詢預算，但大部分將透過部門重組以間接精簡人手。  針對削減成本消息，Meta僅表示在明年內會穩定地放緩人力增長。

面對同業激烈競爭以及經濟衰退，Meta的數位廣告業務日前大受打擊。Meta以往亦 傳出有放緩招聘、削減工程師、實習生轉正延期等的措施。


【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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責任編輯：何珊如

 

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