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【通關】台灣預告10.13實行「0+7」　盧寵茂：適時放寬香港通關

Hot Talk 15:19 2022/09/22

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【通關】台灣預告10.13實行「0+7」　盧寵茂：適時放寬香港通關

台灣預告分階段放寬入境檢疫，台灣行政院長蘇貞昌表示，會在9月29日（下周四）首階段放寬入境限制，每周入境人數上限增至6萬人次，實施「3+4」檢疫安排，取消機場核酸檢測，並全面恢復免簽。第二階段預計會在10月13日起實行，屆時入境台灣將循「0+7」檢疫，每周入境人數上限會升至15萬人次，開放免簽證國家入境，以及取消入境旅行團的限制。

蘇貞昌指，台灣當局會實行首階段放寬後，觀察疫情變化，情況若符合預期，便會如期實行第二階段放寬。

馬時亨：香港即使入境檢疫安排放寬至「0+7」作用亦不大 「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」，可見【下一頁】

至於香港不同行業正爭取港府解除「3+4」安排，醫務衛生局長盧寵茂今早出席接種流感針和第四針新冠疫苗後，僅指港府理解市民關注，會考慮任何放寬方案，包括「0+3」或「0+0」，未有透露任何時間表。

他續稱，專家意見、政府和市民都認同在醫療系統能復常下，提升本港國際競爭力。

自疫情以來，不少機構都爭取港府提供清晰路線圖，以便安排在港安排人手和舉行活動，惜未能如願。近期多項國際活動放棄重返香港後，令政商界憂慮升溫，據本報報道，港府最快下周公布放寬入境檢疫詳情，並傾向「0+7」方案， 同時取消抵港前核酸檢測。

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

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編輯：麥德銘

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