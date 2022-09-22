【烏克蘭戰爭】波蘭憂普京核威脅 分發碘片抗輻射

俄羅斯總統普京批評西方國家以核武敲詐勒索俄羅斯，指俄羅斯領土完整性倘受威脅，不排除會動用毀滅性武器。普京的核威脅引起國際社會憂慮，波蘭更宣布會於全國分發碘片助民眾抗輻射。

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波蘭内政部本周初已經宣布，已經向全國所有社區提供足夠劑量的碘片。當局指分發碘片為法律規定標準程序，用於應對潛在輻射威脅。當局強調目前仍不存在輻射危險，國家核能機構仍在不斷監察最新情況。

波蘭政府指，國家安全部門時刻準備為所有波蘭公民提供適量碘片。一旦當局確認出現核污染，就能夠迅速分發碘片應對。

自俄烏戰爭爆發以來，於波蘭銷售碘的藥店數量急增超過一倍，與民眾對碘的關注度更在一周内急增約50倍。

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俄軍今年3月佔領烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，其後一直存在安全隱憂。波蘭媒體早前更引述烏克蘭國家核能公司Energoatom指，俄軍周日（19日）向烏克蘭第二大核電站發射導彈。

不過波蘭當局周一（20日）證實，系統受損對核電站的安全並不重要。

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責任編輯：鄭錦玲