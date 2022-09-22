【美國加息】富達：經濟軟著陸機率明顯下降　美股具防禦性　偏好已發展市場投資級別債

聯儲局9月利率會議一如市場預期加息0.75厘，與聯邦公開市場委員會之前所透露的鷹派訊息一致。富達國際全球宏觀經濟分析師Anna Stupnytska認為，鑒於政策需要較之前預期更強硬且為時更久，估計經濟軟著陸機率已明顯下降。團隊繼續偏好美股，因較具防禦性，以及看好已發展市場的投資級別債。

Anna Stupnytska表示，儘管聯儲局沒有加息1厘，透過利率點陣圖、經濟預測摘要等戰勝市場預期，並強化在Jackson Hole會議上之鷹派立場。隨著經濟數據顯示通脹壓力變得更為廣泛而持續，且從能源成本轉向服務業，對抗通脹將續為聯儲局目前重點，加上經濟仍具韌性與就業市場仍強勁，均顯示聯儲局在增長與通脹間的取捨有限。

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Anna Stupnytska分析指，有鑒於聯儲局政策更清晰，主要國家央行年底前貨幣政策轉為較不鷹派之門檻相當高，市場期待的政策轉捩點似乎更遠。除非看到強而有力數據顯示緊縮貨幣政策對實體經濟帶來衝擊，否則聯儲局將延續加息之路，此亦加強富達預期2023年經濟硬著陸為基本情境之看法。

此外，聯儲局關注到如果金融條件進一步緊縮，可能讓聯儲局提早結束升息，然而目前存在極高不確定性。從中長期角度而言，我們仍認為美國10年實質利率超過1%難以持續，但這些負面因素需要時間才能逐漸顯現。

在資產配置方面，富達多元投資團隊對股票配置較偏好美股，儘管聯儲局持續鷹派，但美股較具防禦性；在信用債券方面，相較於新興市場面臨強勢美元逆風，則較偏好已發展市場的投資級別債。在外匯市場方面，富達偏好中性看法，但因加息政策循環不一，預期美元相對部分亞洲貨幣較為強勢

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責任編輯：黃苑筠