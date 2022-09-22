▲ 【寵物保險】OneDegree免費送3個月「毛價保」寵物保險 予指定機構貓狗領養主人

OneDegree與本地多個動物慈善機構，包括保護遺棄動物協會（SAA）、愛護動物協會（SPCA）及阿棍屋，攜手推出「好好愛浪浪企劃」，藉此鼓勵大眾以「領養代替購買」，並希望主人在愛自己寵物的同時，亦將愛分給流浪貓狗。

由2022年9月22日至10月21日，市民於保護遺棄動物協會（SAA）、愛護動物協會（SPCA）或阿棍屋任何一間動物慈善機構成功領養任何貓狗，OneDegree將會免費送出3個月「毛價保」寵物保險，而且領養數目不限。

寵物節設攤位並提供保險折扣優惠

另外，OneDegree於2022年9月22日至9月25日在會展舉辧的「香港寵物節2022」展覽中設置攤位並提供優惠，包括一系列保險折扣優惠；OneDegree寵物保險保單持有更可於寵物節期間專享「OneDegree x Lalamove 港幣50元優惠券」。

入場人士只要在OneDegree的攤位內成功投保「毛價保」寵物保險，OneDegree會捐出100元予保護遺棄動物協會（SAA）、愛護動物協會（SPCA）及阿棍屋。

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記者：余倩敏