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【可持續投資】滙豐投資管理：逐步退出投資於燃煤發電和開採產業政策　不再參與燃煤產業IPO或固收融資

Hot Talk 15:09 2022/09/22

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【可持續投資】滙豐投資管理：逐步退出投資於燃煤發電和開採產業政策　不再參與燃煤產業IPO或固收融資

滙豐投資管理宣布，逐步退出投資於燃煤發電和開採產業政策，將積極與各公司董事會合作，以支持其於2030年前在歐盟及經合組織市場，以及於2040年前在全球市場實現退出燃煤產業計劃。「若相關公司未能在特定時間框架內，制定明確退出燃煤產業轉型計劃，將會失去滙豐投資管理的支持，包括在年度股東大會上對公司主席投反對票，或最終退出相關投資。」

滙豐投資管理正從兩方面努力

滙豐投資管理環球行政總裁馬禮豪（Nicolas Moreau）表示，這是逐步退出燃煤產業投資的重要里程碑，只有通過相互協調和合作，共同實現《巴黎協定》目標，才能減少全球碳排放量，滙豐投資管理正從兩方面努力：在退出燃煤投資同時，將透過開拓另類投資業務的創新方案，擴大可持續基礎設施建設的項目和領先投資於重要氣候科技解決方案。

主動式投資方面，於2030年底前，滙豐投資管理的主動型投資組合將不再持有任何在歐盟及經合組織市場並有超過2.5%收入來自燃煤方面的上市公司股份，這將於2040年延伸至全球市場的主動型投資組合。滙豐投資管理即日起不再參與任何從事燃煤產業公司的公開募股（IPO）或一級市場固定收益融資。

瑞銀去年可持續發展及影響力投資的資產大增78%【下一頁】

對於其他超過10%收入與燃煤產業有關的公司的首次公開募股或主要固定收益融資，滙豐投資管理將對其轉型計劃進行更詳細的盡職調查，以確保與滙豐投資管理的淨零排放目標相一致。

被動式投資方面，滙豐投資管理將不再推出燃煤公司成分股佔超過2.5%比重的新交易所買賣基金（ETF）或指數基金，唯一例外是該ETF或指數基金的投資策略與巴黎協定升溫限制1.5度的目標一致或有清晰的撤資方案。

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編輯：陳韻妍

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