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【機迷熱話】Logitech推手提雲端遊戲機　售約$2,747

科技 16:10 2022/09/22

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Logitech G Cloud官方建議售價349.99美元（約2,747港元），上市特價299.99美元（約2,3544港元），10月17日率先在美國及加拿大開售。

電腦配件大廠Logitech上月宣布，旗下電競品牌Logitech G將與騰訊遊戲合作，共同推出一款手持遊戲裝置。事隔一個月，Logitech正式公開這款新設備，並宣布命名為「Logitech G Cloud」，官方建議售價349.99美元（約2,747港元），上市特價299.99美元（約2,3544港元），10月17日率先在美國及加拿大開售。

【網絡攻擊】2K Games支援平台遭黑客入侵　警告玩家小心冒名惡意電郵

【機迷福音】EA夥Marvel開發單機版《Iron Man》遊戲　以全新原創故事為藍本

這款主打雲端遊戲的手提遊戲機Logitech G Cloud，配備7吋1080p解像度的觸控屏幕，搭載Snapragon 720G處理器、4GB LPDDR4x RAM和64GB儲存，同時支援microSD擴充。設備提供標準遊戲控制器輸入，線性震動與6軸動態感測，內置觸覺反饋、陀螺儀。

Logitech G Cloud更支援微軟Xbox Cloud Gaming與NVIDIA GeForce NOW 雲端遊戲服務，亦可以透過 Steam Link 和 Xbox 程式遙距遊玩PC和Xbox遊戲。用戶可以在Google Play下載遊戲和程式，將G Cloud當作一般Android平板使用。

    點擊圖片放大

Logitech表示，Logitech G Cloud將先於美國和加拿大上市，其後才會在其他市場推出。

【機迷熱話】Sony發布Xperia 1 IV遊戲版　Xperia Stream電競套件打造循環氣流

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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