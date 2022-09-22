【機迷熱話】Logitech推手提雲端遊戲機　售約$2,747

▲ Logitech G Cloud官方建議售價349.99美元（約2,747港元），上市特價299.99美元（約2,3544港元），10月17日率先在美國及加拿大開售。

電腦配件大廠Logitech上月宣布，旗下電競品牌Logitech G將與騰訊遊戲合作，共同推出一款手持遊戲裝置。事隔一個月，Logitech正式公開這款新設備，並宣布命名為「Logitech G Cloud」，官方建議售價349.99美元（約2,747港元），上市特價299.99美元（約2,3544港元），10月17日率先在美國及加拿大開售。

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這款主打雲端遊戲的手提遊戲機Logitech G Cloud，配備7吋1080p解像度的觸控屏幕，搭載Snapragon 720G處理器、4GB LPDDR4x RAM和64GB儲存，同時支援microSD擴充。設備提供標準遊戲控制器輸入，線性震動與6軸動態感測，內置觸覺反饋、陀螺儀。

Logitech G Cloud更支援微軟Xbox Cloud Gaming與NVIDIA GeForce NOW 雲端遊戲服務，亦可以透過 Steam Link 和 Xbox 程式遙距遊玩PC和Xbox遊戲。用戶可以在Google Play下載遊戲和程式，將G Cloud當作一般Android平板使用。

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Logitech表示，Logitech G Cloud將先於美國和加拿大上市，其後才會在其他市場推出。

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責任編輯：曾曉汶

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