聯儲局堅持進取加息　美元飆亞洲貨幣當災

由於美國核心通脹居高不下，聯儲局一如預期連續第三次加息75個基點，並大幅調高來年的利率預測至4.6%，打破市場對聯儲局將會掉頭減息的預期。在記者會上，主席鮑威爾警告經濟軟著陸的機會正在降低，並重申央行不會在通脹回落前收手。總體來說，聯儲局遏制通脹的信心堅定，加息將陸續有來，而且最終利率水平可能進一步走高。美元進一步走強，美匯指數升至111水平，美債息抽升，風險資產全面下挫。

美元飆升亞洲貨幣當災。聯儲局加息後，日本央行維持超寬鬆貨幣政策，日圓終於失守24年低位145水平，市場關注日本央行會否進行匯市干預，導致圓匯走勢非常波動。人民幣亦跌至7.1水平，現時人行的人民幣中間價指引似乎無助支持人民幣匯價，只能拖慢人民幣貶值節奏。儘管人行尚有其他工具穩住人民幣，例如再度下調外匯存款準備金率，但效用似乎不大。筆者認為，人行可能進一步收緊人民幣中間價的控制，將中間價穩住在一個水平，利用在岸人民幣市場在中間價上下波動2%的區間以穩住人民幣匯價，待二十大召開後再作進一步部署。

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責任編輯︰梁浩碩