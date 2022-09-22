【儲局議息】安本：聯儲局會引發衰退　料最終政策利率或升至5厘

美國聯儲局周四（22日）公布議息結果，一如市場預期加息0.75厘，是連續第三次加息，聯邦基金利率區間升至3厘至3.25厘。當局亦上調了利率的預測，將年內利率中位數預測由3.4厘上調至4.4厘。安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong預計，聯儲局加息會引發衰退，而最終政策利率有機會上升至 5厘。

聯儲局不打算在短期內放慢加息步伐，主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，在加息步伐放緩之前需要滿足以下三個條件：即經濟出現低於趨勢的增長、勞動力市場狀況放緩、明確的證據顯示通脹正在回到 2%。因此，安本預計聯儲局的貨幣政策會引發衰退，並且聯儲局只會在衰退發生後才會放鬆貨幣政策。

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由於經濟硬著陸的可能性增加，安本對最終政策利率有機會上升至 5厘不感到意外。短期內，安本認為美國十年期收益率可能會趨向3.75%至4%，但預計隨著收益率曲線後端利率出現滯後，收益率曲線將進一步倒掛。

安本預計，隨著政策利率進一步跌入收緊區域，市場定價最終將反映出通脹緩和及衰退擔憂的考慮。預計隨著政策收緊，股市將繼續受壓。更高的限制性利率，抑壓需求並導致需求被破壞，導致企業盈利增長下降。具有強勁基本面、強勁現金流和優質收益的公司可能會跑贏大市。

鑑於對未來聯儲局政策利率行動的預期遠比大多數其他主要央行更為進取，安本預計美元將繼續跑贏大多數貨幣。

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責任編輯：黃苑筠