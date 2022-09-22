【烏克蘭戰爭】俄航空學院前院長離奇死亡 曾傳與普京親信不和

自俄烏戰爭爆發後，多位俄羅斯富商、總統普京盟友或國企高層離奇身亡。外媒報道，莫斯科航空學院前院長格拉什琴科周二（20日）從樓梯摔下來後死亡，享年73歲。他被視為普京前盟友及俄羅斯頂尖科學家，但有傳他與普京親信不和而黯然辭去院長職務。自今年2月至今，格拉什琴科是第8位與普京政府有關人士神秘離世。

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英國《太陽報》引述社交軟件Telegram一個俄羅斯頻道指，莫斯科航空學院（MAI）宣布前院長、現任顧問格拉什琴科（Anatoly Gerashchenko），周二早上從高處摔倒跌落幾層樓梯，醫生到場後證實他當場死亡。

格拉什琴科早年取得電氣工程學位後，自1977年以來一直在MAI工作至退休。他先後擔任工程師和機械總監，2007年晉升為院長。

然而，消息指他當年與普京（Vladimir Putin）盟友、時任教育及科學部長利瓦諾夫（Dmitry Livanov）不和，導致他2015年被逼辭去校長一職。格拉什琴科當年受訪時，形容「MAI被搶劫者接管。」（a raider takeover of the institute）

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利瓦諾夫現時作為貿易及經濟關係特別代表，直接參與烏克蘭戰爭。

俄羅斯塔斯社報道指，MAI正設立委員會調查格拉什琴科死亡事件，委員會成員包括教育及科學部及MAI等代表。

自2月至今，最少8位俄羅斯富商或與政府有關人士神秘死亡。其中遠東暨北極發展公司(ERDC)執行董事佩喬林（Ivan Pechorin）本月初在海參崴墜海溺斃、當地最大私營石油生產商盧克石油（Lukoil）董事會主席馬納戈夫（Ravil Maganov）月初亦在醫院離奇墮樓身亡 。

責任編輯:郭麗明