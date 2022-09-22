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【美國加息】宏利投資管理：流動性收緊形成美元增強的自我強化循環　明年通脹續居高不下、股市持續波動

股市 14:16 2022/09/22

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【美國加息】宏利投資管理：流動性收緊形成美元增強的自我強化循環　明年通脹將繼續居高不下、股市持續波動

宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理及資產配置主管潘樂勤（Luke Browne）指，聯儲局繼續進取加息，並將持續加息至年底，美元流動性收緊正在形成一個美元增強的自我強化循環，而發達國家及新興市場央行的收緊政策，可能會導致全球流動性的狀況惡化，引發全球低增長的風險。

對增長的擔憂將成為聯儲局第四季決策的主導因素

潘樂勤指，縱使通脹壓力在未來幾個月應逐漸緩解，預期通脹水平在今年餘下時間至明年將繼續居高不下，直到2023年中，受基數效應影響、非汽車零售商品庫存過剩以及供應鏈中斷的問題減退，通脹可能會大幅放緩。「對增長的擔憂將成為聯儲局第四季決策的主導因素，將使當局開始放緩積極的步伐，令利率邁向中性水平。」

一文看清投資界對美國加息看法（不斷更新）【下一頁】

宏利投資管理高級宏觀策略師Sue Trinh預期，美國將於明年6月步伐衰退，市場已開始預期聯儲局會於明年減息。

潘樂勤指，現時偏好信貸資產，其中亞洲存在息差機會，看好美國高收益市場可提供比股票等風險資產更好的表現，因為它在通脹上升的情況下一般擁有較佳的防守性，同時考慮到美國高收益債券在石油和天然氣行業的比重較大，加上美國經濟相對強勁，違約可能性較低。新興市場債券估值亦合埋，而且亞洲通脹前景較成熟市場溫和，部分亞洲信貸可提供投資機遇，但必須要審慎選擇。

美國維持進取加息步伐、港息亦跟加　晉裕陳俊業：恒指短線或試17500水平【下一頁】

股市方面，潘樂勤認為，環球經濟低迷及地緣政治環境持續不確定下，股市將持續波動，但作為通脹對沖的能源和原材料行業比重較高的市場，波幅較低和具防守性的消費必需品及公用股，以及高息股有機會抵禦市況，而在宏觀環境和政策不明朗下，以收益為導向的收息股，例如周期性股票、價值股、能源股和防禦性股票，將相對吸引。

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港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法，即睇【ET財智Talk】

編輯：陳韻妍

經濟 經濟衰退 貨幣政策 收息股 地緣政治 加息 美國聯儲局 公用股 通脹 美國

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聯儲局堅持進取加息　美元飆亞洲貨幣當災

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