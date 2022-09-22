【美國加息】加息效應銀行股照捱沽 滙豐最傷跌逾3％

美國聯儲局今晨2時在議息會議後，一如預期加息0.75厘，而香港亦正式步入加息周期，滙豐（00005）宣布上調最優惠利率（Prime Rate）0.125厘，較市場原先預期的0.25厘溫和，今日本地及國際銀行股亦全綫下跌。

率先加息的滙豐股價最傷，截至中午2時，新報45.85元，跌3.2%；恒生銀行（00011）報121.9元，跌1.6%；中銀香港（02388）報26.6元，跌0.6%；東亞銀行（00023）報9.77元，跌1.5%；渣打集團（02888）報52.55元，跌2.3%。

延伸閱讀：大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

滙豐上調港元最優惠利率0.125厘，由5厘升至5.125厘，滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，市場已普遍預期港元最優惠利率將會上調， 今天的公布標誌著本港加息周期的開始。針對是次利率調整的幅度，集團已仔細考慮多項因素，包括宏觀經濟環境、港元拆息趨勢，以及對於本港經濟和社會的影響。

她又指，集團必須平衡客戶承擔貸款利率的能力，與存款客戶所 收取的利息。鑑於美國通脹率仍然居高不下，市場預期美國這次加息周期仍未完結，滙豐會繼續審視外圍經濟情況和香港經濟前景，有必要時將再次調整港元利率。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：李兆明