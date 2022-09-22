  • 31°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】加息效應銀行股照捱沽 滙豐最傷跌逾3％

股樓投資 15:26 2022/09/22

分享：

分享：

美國聯儲局今晨2時在議息會議後，一如預期加息0.75厘，而香港亦正式步入加息周期，滙豐（00005）宣布上調最優惠利率（Prime Rate）0.125厘，較市場原先預期的0.25厘溫和，今日本地及國際銀行股亦全綫下跌。

率先加息的滙豐股價最傷，截至中午2時，新報45.85元，跌3.2%；恒生銀行（00011）報121.9元，跌1.6%；中銀香港（02388）報26.6元，跌0.6%；東亞銀行（00023）報9.77元，跌1.5%；渣打集團（02888）報52.55元，跌2.3%。

延伸閱讀：大和料恒指18500點現技術支持   另推薦12隻首選股份【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

滙豐上調港元最優惠利率0.125厘，由5厘升至5.125厘，滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，市場已普遍預期港元最優惠利率將會上調， 今天的公布標誌著本港加息周期的開始。針對是次利率調整的幅度，集團已仔細考慮多項因素，包括宏觀經濟環境、港元拆息趨勢，以及對於本港經濟和社會的影響。

她又指，集團必須平衡客戶承擔貸款利率的能力，與存款客戶所 收取的利息。鑑於美國通脹率仍然居高不下，市場預期美國這次加息周期仍未完結，滙豐會繼續審視外圍經濟情況和香港經濟前景，有必要時將再次調整港元利率。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
渣打集團（02888） 港股 貨幣政策 拆息 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 議息 銀行

下一篇文章

【美國加息】富達：經濟軟著陸機率明顯下降　美股具防禦性　偏好已發展市場投資級別債
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟】末日博士：全球今年底恐陷嚴重衰退　美股或暴跌40％
【美國經濟】末日博士：全球今年底恐陷嚴重衰退　美股或暴跌40％
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主
【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主
現崇山移民盤減價求售　慘遭買家大膽還價　終累減92萬沽
現崇山移民盤減價求售　慘遭買家大膽還價　終累減92萬沽
【就業統計】統計處公布最新數字 6月職位空缺大升38%至6.25萬個 教育業佔榜首達7,440個
【就業統計】統計處公布最新數字 6月職位空缺大升38%至6.25萬個 教育業佔榜首達7,440個
【有相睇】啟德OASIS KAI TAK劈價210萬沽　業主2017年入市都要蝕
【有相睇】啟德OASIS KAI TAK劈價210萬沽　業主2017年入市都要蝕
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款