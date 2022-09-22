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【LG手機】因退出手機市場胎死腹中　LG Rollable捲軸手機實物曝光（有片）

科技 15:30 2022/09/22

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韓國科技YouTube頻道Bulls Lab（뻘짓연구소）就透過粉絲，獲得了LG Rollable並進行開箱，讓公眾一探究竟。

LG去年4月正式退出手機市場，原先該公司內部曾規劃了推出捲軸手機LG Rollable，惟計畫不幸胎死腹中，最終只有內部員工可以購買，無法正式上市。近日韓國科技YouTube頻道Bulls Lab（뻘짓연구소）就透過粉絲，獲得了LG Rollable並進行開箱，讓公眾一探究竟。

【NFT】LG推新平台LG Art Lab　將NFT功能引入智能電視

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Bulls Lab所開箱的LG Rollable，其包裝盒的開啟方式就如打開捲軸手機一樣左右延伸，包裝盒內也提供了充電線及充電器。Bulls Lab在影片中指出，當在屏幕上向不同方向作出滑動手勢，手機就會展開或收縮，顯示的內容也會自動調整比例。據悉，LG Rollable搭配6.8吋的AMOLED屏幕，展開後就會成為3:2的7.4吋屏幕。

另外，LG Rollable前屏幕邊框也設有自拍相機，後置則設有6,400萬畫素主相機以及1,200萬畫素副相機。規格方面，LG Rollable採用高通S888處理器，電池容量也有4,500mAh。

較為可惜的是，由於LG在去年已退出手機產業，LG Rollable捲軸手機將無法正式面世。不過，目前仍有多間科企廠商表示，有意開發捲軸手機，三星等品牌也傳聞正研究中。

【LG退出】LG宣布結束手機業務　將繼續提供軟件系統更新

責任編輯：曾曉汶

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