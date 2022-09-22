【新冠疫苗】Moderna明年底或推出二價疫苗 針對新冠及流感

隨著新冠肺炎病毒不斷變種，各藥廠不斷努力修改疫苗配方應對。Moderna藥廠表示，公司研發了針對流感及新冠病毒的二價疫苗，正進行首階段試驗，有望於明年底推出。Moderna公司表示，早前研發的另一款二價疫苗「Spikevax」已在多國獲得有條件授權。

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Moderna醫務總監伯頓（Paul Burton）周三（21日）出席視像會議時表示，公司基於mRNA的靈活性能快速修改配方，可迅速研究其他疾病並生產新疫苗。伯頓表示，Moderna有望在2023年底推出同時抵禦流感及新冠病毒的疫苗，現正進行第一階段測試。

伯頓表示，因應新冠病毒具有快速變異的特性，人類可以從兩種途徑應對。第一是推動世界各地民眾盡快接種最新的二價疫苗，第二則是藥廠在全球範圍內建立生產設施。而同樣因應mRNA靈活特性，藥廠短短數周内就可修改疫苗配方，伯頓指Moderna等藥廠會可迅速採取行動生產相關疫苗。

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Moderna早前已開發可對抗Omicron變種與原始病毒株的二價疫苗「Spikevax」，料將作為加強劑予民眾接種。伯頓於會議期間亦透露，「Spikevax」已在英國、南韓及日本等國家獲得有條件授權。

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責任編輯：李俊儀