  • 28°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】香港麥當勞邀請郭富城任環保大使 轉用木餐具料每年可省1億件塑膠 Baby Shark主題餐廳登陸紅磡站

理財智慧 18:35 2022/09/22

分享：

分享：

香港麥當勞今日（22日）宣布，於全線麥當勞餐廳及McCafé實行「齊齊減塑」計劃，分階段停止提供一系列的即棄塑膠餐具，並改為轉用木餐具，相等於每年可減少使用約1億件塑膠，有助為環保盡一分力。麥當勞更邀請了藝人郭富城，擔任麥當勞環保大使。

【青姐話】重心再下移   止蝕恐太遲

麥當勞去年響應「走飲管」的綠色潮流，凍飲以全新設計的杯蓋取代一次性飲管，今次的「齊齊減塑」活動，屬於餐廳在響應環保方面的另一次重大改變，以木餐具（包括木羹、木叉和木刀）取代沿用已久的塑膠餐具，以減少塑膠原料使用及減輕環境污染，為下一代締造更美好的生活環境。麥當勞估計此舉相等於每年可減少使用約1億件塑膠，為愛護地球出一分力。

    點擊圖片放大
    +2

翻查歷史，麥當勞多年來都有推動可持續發展，包括將全港餐廳的廢油轉化為生化柴油等有用能源（2008年）、推出「即時點．即時製」模式減少預製餐點浪費（2009年）、採用LED燈減少每年超過200萬公斤碳排放（2021年）、全面停用發泡膠容器（2018年）、通過麥當勞App推行交易無紙化（2020年）等等。此外，麥當勞亦從食材及餐單入手，實踐可持續發展理念，例如選擇於可持續發展區域捕撈深海魚、採用100%雨林聯盟認證的Arabica咖啡豆，以及提供植物製的美食等。

【延伸閱讀】【著數優惠】麥當勞 App The Signature Collection 限時優惠 34元起品嚐安格斯套餐 1元歎大可樂強勢回歸

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「麥當勞在港植根47年，一直積極將可持續發展理念注入企業策略及營運當中。今年很高興我們向環保發展再次邁進一步，透過全線餐廳及McCafé分階段轉用木餐具，達至每年減少使用約一億件塑膠，以鼓勵顧客從日常行動中培養環保生活習慣，期望為地球齊齊減塑、麥麥行多步，攜手達至未來可持續發展的願景。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Baby Shark主題餐廳登陸紅磡站

為讓小朋友從小建立環保意識，麥當勞聯同人氣卡通人物Baby Shark，即日起登陸位於紅磡站的麥當勞餐廳。餐廳內設有Baby Shark和其他一眾角色的特色布置，餐廳後方的室內兒童樂園區更設有Baby Shark主題的「環保互動巴士站」、「環保立體大圖書」，以及「齊齊減塑找不同」。雙方亦攜手全新推出一系列共6款圖書，主題分別為「減塑學堂」、「飲管NO!NO!NO!」、「幫幫大森林」、「節能鯊魚寶寶」、「大嘥鬼NOWAY」及「大戰垃圾大魔王」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【溫股知新】短線無辦法   觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
可持續發展 紅磡 郭富城 麥當勞

上一篇文章

港銀掀加息潮　按揭專家教4招慳息

下一篇文章

【通脹率】8月通脹按年升1.8%　電力燃氣升幅最高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】啟德OASIS KAI TAK劈價210萬沽　業主2017年入市都要蝕
【有相睇】啟德OASIS KAI TAK劈價210萬沽　業主2017年入市都要蝕
現崇山移民盤減價求售　慘遭買家大膽還價　終累減92萬沽
現崇山移民盤減價求售　慘遭買家大膽還價　終累減92萬沽
【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主
【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主
【就業統計】統計處公布最新數字 6月職位空缺大升38%至6.25萬個 教育業佔榜首達7,440個
【就業統計】統計處公布最新數字 6月職位空缺大升38%至6.25萬個 教育業佔榜首達7,440個
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？
香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款