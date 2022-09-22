【可持續發展】香港麥當勞邀請郭富城任環保大使 轉用木餐具料每年可省1億件塑膠 Baby Shark主題餐廳登陸紅磡站

香港麥當勞今日（22日）宣布，於全線麥當勞餐廳及McCafé實行「齊齊減塑」計劃，分階段停止提供一系列的即棄塑膠餐具，並改為轉用木餐具，相等於每年可減少使用約1億件塑膠，有助為環保盡一分力。麥當勞更邀請了藝人郭富城，擔任麥當勞環保大使。

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麥當勞去年響應「走飲管」的綠色潮流，凍飲以全新設計的杯蓋取代一次性飲管，今次的「齊齊減塑」活動，屬於餐廳在響應環保方面的另一次重大改變，以木餐具（包括木羹、木叉和木刀）取代沿用已久的塑膠餐具，以減少塑膠原料使用及減輕環境污染，為下一代締造更美好的生活環境。麥當勞估計此舉相等於每年可減少使用約1億件塑膠，為愛護地球出一分力。

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翻查歷史，麥當勞多年來都有推動可持續發展，包括將全港餐廳的廢油轉化為生化柴油等有用能源（2008年）、推出「即時點．即時製」模式減少預製餐點浪費（2009年）、採用LED燈減少每年超過200萬公斤碳排放（2021年）、全面停用發泡膠容器（2018年）、通過麥當勞App推行交易無紙化（2020年）等等。此外，麥當勞亦從食材及餐單入手，實踐可持續發展理念，例如選擇於可持續發展區域捕撈深海魚、採用100%雨林聯盟認證的Arabica咖啡豆，以及提供植物製的美食等。

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香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「麥當勞在港植根47年，一直積極將可持續發展理念注入企業策略及營運當中。今年很高興我們向環保發展再次邁進一步，透過全線餐廳及McCafé分階段轉用木餐具，達至每年減少使用約一億件塑膠，以鼓勵顧客從日常行動中培養環保生活習慣，期望為地球齊齊減塑、麥麥行多步，攜手達至未來可持續發展的願景。」

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Baby Shark主題餐廳登陸紅磡站

為讓小朋友從小建立環保意識，麥當勞聯同人氣卡通人物Baby Shark，即日起登陸位於紅磡站的麥當勞餐廳。餐廳內設有Baby Shark和其他一眾角色的特色布置，餐廳後方的室內兒童樂園區更設有Baby Shark主題的「環保互動巴士站」、「環保立體大圖書」，以及「齊齊減塑找不同」。雙方亦攜手全新推出一系列共6款圖書，主題分別為「減塑學堂」、「飲管NO!NO!NO!」、「幫幫大森林」、「節能鯊魚寶寶」、「大嘥鬼NOWAY」及「大戰垃圾大魔王」。

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責任編輯：嚴浩文