【香港加息】渣打劉健恒：港銀先加0.125厘試水溫　未來兩次儲局議息港銀或跟加P

▲ 打劉健恒：不排除港銀未來兩次儲局議息時跟隨加P 惟加幅未必跟足

美國聯儲局一如預期再加息0.75厘，隨著滙豐 （00005） 午後宣佈加最優惠利率（P）0.125厘，本港加息周期正式啟動。渣打大中華區高級經濟師劉健恒不排除港銀會於未來兩次儲局議息時跟隨加P，但相信加幅未必跟足。

劉健恒解釋，大小港銀各自面對不同資金成本壓力，會影響它們上調P的幅度，難以一概而論。他又認為，港銀加P不會一步到位，港銀今日先加0.125厘或屬「試水溫」的審慎之舉，料港銀未來一、兩季將繼續考慮加P，不排除最終連同今次的0.125厘在內，今年累計加P幅度可接近半厘。

料美國2024及2025年才有機會調頭減息

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志料，儲局11月議息時會維持0.75厘加幅，至於12月時儲局加0.5厘還是0.75厘，則視乎屆時美國的CPI（消費物價指數）數據而定。鑑於俄烏戰爭所造成的通脹，他料美國要將通脹拉低至2%水平需較長時間，因加息雖可壓抑需求，但卻難以控制供應因素。他續指，美國明年不太可能調頭減息。渣打大中華區高級經濟師劉健恒亦指，要到2024及2025年，美國才有較大機會減息。

被問到加P對本港樓市影響，劉健恒指息口上升不利樓市，但樓市同時也受本港防疫措施及內地經濟影響，息口現時並非影響樓市的最重要因素。展望後市，他料樓價下跌速度未必加快，未來幾個月跌幅或與之前相近，成交亦會維持偏向淡靜的格局。

不排除本港經濟全年錄負增長

整體本港經濟方面，渣打雖未下調對本港全年增長0.2%的預測，但劉健恒直言經濟存在下行風險，全年錄負增長並不意外，因本港出口數據等偏弱。曾繼志補充指，對本港經濟不算太悲觀，因失業率與通脹率反映經濟健康狀況不算太差，料重開邊境後經濟會有增長。

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記者：余倩敏