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【航空業】美國航空革新艙位設計　2024年投入服務

商業 13:33 2022/09/22

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美國航空引進「Flagship Suite」旗艦套房風格艙位，預定2024年投入服務。(美國航空圖片)

隨航空需求復甦，各地民航企業已全力安排更新機隊及提升服務水平，美國航空近日宣布將會引入全新旗艦艙位設計，統一現時的商務及頭等艙位，主力長程航線。

【植物熱潮】苔球工作坊受歡迎　小店生意額每月升3成

該新設計屬「Flagship Suite」旗艦套房風格，加入流行的趟門式圍板功能，可增加私隱度，並有躺椅式座位，能完全拉直成為床墊狀態。其他功能如收納位置、電源插位都有提供，並加入雙USB-A/USB-C充電埠，甚至手機用的無線充電功能。新艙位使用人字形佈局，在同企的窄體空中巴士A321XLR及闊體波音787-9機種投入服務，採用1-1及1-2-1配置方式，預定首批配備新座艙的客機將於2024年投入服務。

「Flagship Suite」旗艦套房風格艙位(美國航空圖片)

另一方面，美航亦會安排在2024年稍後翻新舊型波音777-300ER機隊，引入上述設計，常見於來往悉尼至洛杉磯航線，原有現時機上8個頭等及其他商務艙將被新設計取代，提供70個座位。至於豪華經濟艙設計亦會有提升，提供頭枕翼、額外存物區、大屏幕和腳踏板，同樣在空中巴士A321XLR及波音787-9上投入服務。

豪華經濟艙設計亦會有提升，頭枕翼、額外存物區、大屏幕和腳踏板。(美國航空圖片)

美航50架空中巴士A321XLR將配備20個新旗艦艙位、12個豪華經濟艙位。30架波音787-9將提供51個商務艙旗艦套房、32個豪華經濟艙位、18個加闊經濟座艙和143標準經濟艙，合共244個座位，超過三分之一屬較高階艙位。

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責任編輯:王浩賢

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