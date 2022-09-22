▲ 【解碼│香港加息】美國維持進取加息步伐、港息亦跟加 晉裕陳俊業：恒指短線或試17500水平

滙豐調高最優惠利率（P）0.125厘，加P幅度較市場預期為小，但港股走勢偏淡，今早曾跌穿今年跌低，跌至2011年12月19日以來最低。晉裕環球資產管理首席投資策略師陳俊業認為，傳統加息周期下，股市的估值水平會下降，並影響市場投資氣氛，雖然今次加P幅度較預期小，但基於美國利率持續上升，預期港股短線仍有壓力，初步或先試17500水平。

陳俊業指，雖然對上一次美國加息周期，香港無跟足美國加息，主要由於反映資金實際需要，但聯儲局主席鮑威爾強調，當局任務是要解決通脹問題，故會維持進取加息步伐，故預期聯儲局11月將加息0.75厘，意味當局又一次大幅度加息，因此香港於是次加息周期的加息幅度，將高於上一加息周期，從長遠利率趨勢展望角度來看，將對港股及樓市有壓力。

「面對環球經濟向下，通脹問題未解決，加上內地清零政策未改，本港經濟亦不太樂觀，港股短線初步先試17500水平。」

陳俊業稱，港股受外圍影響大，市場現時預期，美息會於明年3月見頂，屆時利率或升到4.5至4.75厘水平，意味距現水平仍有逾1厘加息空間。

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記者：陳韻妍