▲ 【投行重組】瑞信據報或將投行業務「一拆三」 重組料涉裁員數千人

瑞士第二大銀行瑞士信貸近年飽受醜聞影響，裁員、重組消息不斷。最新有外電報道，瑞信考慮將其投資銀行業務「一拆三」，包括有分拆機會的顧問業務，以及專門處理高風險資產的「壞帳銀行（bad bank）」和其餘業務。

報道引述消息人士指，瑞信董事會和管理團隊正規劃新發展策略，而瑞信提交給集團董事會的方案中，預計將提出裁減數以千計人手，並期望出售其證券化產品等賺錢部門，以免融資能力受損。

報道指出，瑞信兩名董事在本月內一場內部會議上建議，該行可向投行銀行家提供入股業務的機會。另外，瑞信董事會也曾提出，重振第一波士頓（First Boston）品牌的建議。不過，據了解，兩者都不是該行優先考慮的方案。

瑞信高層正極力避免急於衝入市場出售資產

報道指，瑞信高層正極力避免急於衝入市場出售資產或集資，因目前股價低殘，現價估值只相當於淨資產0.28倍，遠低於同業瑞銀的1倍。

瑞信回應報道指，集團會在發布第三季業績時，向外更新全面戰略檢討的進展，現階段不宜評論任何潛在方案。瑞信預計將於10月27日公布第三季業績。

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