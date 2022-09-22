  • 30°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行重組】瑞信據報或將投行業務「一拆三」　重組料涉裁員數千人

股市 13:14 2022/09/22

分享：

分享：

【投行重組】瑞信據報或將投行業務「一拆三」　重組料涉裁員數千人

瑞士第二大銀行瑞士信貸近年飽受醜聞影響，裁員、重組消息不斷。最新有外電報道，瑞信考慮將其投資銀行業務「一拆三」，包括有分拆機會的顧問業務，以及專門處理高風險資產的「壞帳銀行（bad bank）」和其餘業務。

報道引述消息人士指，瑞信董事會和管理團隊正規劃新發展策略，而瑞信提交給集團董事會的方案中，預計將提出裁減數以千計人手，並期望出售其證券化產品等賺錢部門，以免融資能力受損。

報道指出，瑞信兩名董事在本月內一場內部會議上建議，該行可向投行銀行家提供入股業務的機會。另外，瑞信董事會也曾提出，重振第一波士頓（First Boston）品牌的建議。不過，據了解，兩者都不是該行優先考慮的方案。

瑞信高層正極力避免急於衝入市場出售資產

報道指，瑞信高層正極力避免急於衝入市場出售資產或集資，因目前股價低殘，現價估值只相當於淨資產0.28倍，遠低於同業瑞銀的1倍。

瑞信回應報道指，集團會在發布第三季業績時，向外更新全面戰略檢討的進展，現階段不宜評論任何潛在方案。瑞信預計將於10月27日公布第三季業績。

相關文章：

【投資銀行】瑞信出售全球信託業務　交易料明年上半年完成

【裁員潮】瑞信據報計劃裁減約5000個職位　相當約一成人手

【投行人事】瑞信中國證券公司據報流失近一半高層　拓展理財業務審批或延遲

【投行業績】瑞信上季虧損15.9億瑞士法郎、遠遜預期　近兩年再度更換行政總裁

投資銀行 金融機構 分拆 瑞士 裁員

上一篇文章

【解碼│香港加息】美國維持進取加息步伐、港息亦跟加　晉裕陳俊業：恒指短線或試17500水平

下一篇文章

【中國經濟】高盛降中國明年經濟增長預測至4.5%　料明年首季兩大事之後才開關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】儲局聲明及鮑威爾記者會　四大要點
【美國加息】儲局聲明及鮑威爾記者會　四大要點
【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘
【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至3.5厘
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至3.5厘
【核武威脅】普京宣布「部分動員」、反斥西方核勒索 　防長稱動員規模達30萬　油價急升3%、俄羅斯股市跌一成後收窄
【核武威脅】普京宣布「部分動員」、反斥西方核勒索 　防長稱動員規模達30萬　油價急升3%、俄羅斯股市跌一成後收窄
【美股期貨】道指期貨續跌113點　納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌113點　納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【夜期+ADR】阿里美股險守80關　騰訊ADR退守281關　夜期跌8點（不斷更新）
【夜期+ADR】阿里美股險守80關　騰訊ADR退守281關　夜期跌8點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款