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特朗普及子女遭紐約州檢察長起訴 涉虛報集團資產

環球社會熱點 13:30 2022/09/22

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美國紐約州檢察長詹樂霞周三（21日） 入稟曼哈頓紐約州法院，民事起訴前總統特朗普、特朗普3名子女及特朗普集團，指特朗普等人涉嫌虛報集團資產價值，以獲得銀行優惠貸款及稅務優惠。

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民主黨籍詹樂霞（Letitia James）周三向特朗普（Donald Trump），其3名子女包括小特朗普（Donald Trump Jr.）、伊萬卡（Ivanka Trump）、埃里克（Eric Trump）以及特朗普集團提出民事訴訟，指他們涉及多項欺詐及虛假陳述。

起訴文件顯示，特朗普等有關人士涉嫌在2011年至2021年虛報及誇大特朗普集團資產價值多達數十億美元，以誘使銀行提供更優惠貸款，以及獲取保險公司稅務優惠。

詹樂霞辦公室發現超過200個誤導性資產估值的例子， 當中有23項資產被視為「嚴重失實欺詐」。詹樂霞形容特朗普等人為了個人經濟利益，採取欺詐及暪騙手段令人震驚，她已將涉及刑事的指控提交予曼哈頓聯邦檢察官及國稅局進行調查。

詹樂霞正尋求永久禁止特朗普及其3名被告子女，擔任任何紐約公司高層或董事、病禁止特朗普及特朗普集團5年內在紐約進行任何商業房地產收購。

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此外，起訴文件要求有關人士需歸還所有以欺詐手段獲取的經濟利益，涉及總額約2.5億美元（19.5億港元）。

詹樂霞辦公室已拒絕由特朗普等人提出的和解提議，但強調歡迎未來與被告進行協商。

特朗普集團早前已分別被曼哈頓地區檢察官辦公室指控刑事稅務欺詐罪，前財務總監魏塞爾伯格（Allen Weisselberg）已承認協助公司稅務詐騙，案件將於下月24日開庭審訊。

特朗普在其社交平台Truth Social發文批評詹樂霞，稱詹樂霞所屬的紐約是世界最高的犯罪及謀殺的城市，形容她是個只顧針對自己的騙子。

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責任編輯：郭麗明

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