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【植物熱潮】苔球工作坊受歡迎　小店生意額每月升3成

商業 13:30 2022/09/22

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「種瓜得花」的工作坊既有團體客如學校、社福機構等，亦有「街客」，參加者的年齡層十分廣闊。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情爆發後，改變市民的日常活動，很多人亦培養了新興趣，種植是其中之一。有不少植物店疫下開業，有主打植物工作坊的商戶看好未來的發展，估計生意額可每月錄得3成增長。

【植物熱潮】奇特外型取勝！塊根植物熱潮不退　貴至2萬元亦有捧場客（多圖）

由去年10月籌備、今年1月正式推出的品牌「種瓜得花」，一開始以推廣種植為目標。品牌創辦人KK透露，現時收入來源以植物工作坊為主，當中以製作苔球植物、生態瓶最受歡迎。

其的工作坊既有團體客如學校、社福機構等，亦有「街客」，參加者的年齡層十分廣闊，由帶起工作坊熱潮的年輕人，至親子客、「姨姨級」的顧客亦有。KK續指：「甚至有些社工或老師參與我們的工作坊後，再推薦至自己工作的機構。」

「種瓜得花」現時收入來源以植物工作坊為主，當中以製作苔球植物、生態瓶最受歡迎。（受訪者提供圖片）

「種瓜得花」的工作坊每月有60至100名學員，KK坦言生意額十分視乎疫情走勢。「由於工作坊依賴面對面教學，故疫情緩和時，生意額每月可有5成升幅。」但疫情反彈時，生意升幅則減慢至3成左右。她表示，往後市況亦十分觀望經濟情況，由於工作坊以小班教學為主，比起放寬社交距離措施，市民捨得使錢消費更為重要。

KK希望以容易打理的「懶人植物」為賣點，更容易令大眾體會種植的樂趣。（受訪者提供圖片）

隨着愈來愈多港人建立種植習慣，KK相信未來生意每月將維持3成升幅，又期望藉推出不同程度的工作坊，增加更多回購客戶。她又發現早前參加素食展後，來自團體客的查詢及預約大增，故往後亦會採取此策略。

【日本食品】日本產雞肉攻港拓出口　「純和雞」輸港出口量急增2倍

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記者：葉泳珊

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