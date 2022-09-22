【券商點睇】簽下硅料長協大單 新特能源景氣高漲

國泰君安報告指，在海內外光伏需求持續高景氣的背景下，預計硅料需求將維持高漲，新特能源（01799）持續擴大產能，且手握大額在手訂單，業績有望持續穩定增長，推薦買入。該行表示，上半年公司多晶硅業務營收為103.6億元（人民幣，下同），按年增長達193.3%，得益於多晶硅產品量價齊升，為公司整體業績增長的主要推動力。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

值得注意是，公司全力推進內蒙古年產10萬噸多晶 硅項目建設及調試，6月底已經有產品出爐，預計第四季將實現達質達產。同時，公司加快推進准東20萬噸多晶硅項目的建設，目前已經取得所有前置審批文件，其中第一期項目已經開始建設，預計將在明年上半年實現投產。國泰君安預計，未來公司多晶硅產能的持續釋放，可抵銷硅價回落的影響，有望支撐公司業績持續穩定增長。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

公司7月與雙良節能（滬：600481）簽訂協議，將於2023至2030年向雙良節能出售20.19萬噸多晶硅；8月與晶科能源（滬：688223）簽署買賣協議，將於2023至2030年向其出售33.6萬噸多晶硅。該行相信，大額訂單的簽署將有助於保障多晶硅的穩定銷售，業績增長確定性進一步提高。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：林衛