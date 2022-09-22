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【人仔點睇】美匯指數再刷新20年新高 人民幣離岸價曾穿7.1

股樓投資 13:23 2022/09/22

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美國聯儲局一如預期連續第三次加息0.75厘，並暗示可能還會大幅度加息。資料顯示，幾乎所有聯儲局官員都預計年底將把息口推高到4至4.25厘，意味距今尚有1.25厘的加息空間，結果令美滙指數再刷新20年新高，漲至111水平以上，人民幣兌美元的在岸及離岸市場大幅走低。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

人民幣離岸價周四（22日）一度跌穿7.1水平，日內貶值300個基點，而在岸價則跌破7.09，日內貶400個基點。中金指出，美國加息並未減速，點陣圖顯示利率還會進一步抬升，且將在較長時間內維持在高位。在聯儲局議息結果後，美元指數最高升至111.78水平，創2002年以來新高。

【延伸閱讀】大行報告：高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外，請按【見下頁

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較早前，內地官媒評論文章已指出，在美元升值的一致性預期下，國際短期資本大規模流向美元，人民幣兌美元貶值受到關注。市場預期聯儲局有可能將再次加息以控制通脹，由於中美利差縮小，逐利性強的短期資本將流向美元。從利率變化角度看，短期人民幣兌美元確實存在貶值壓力，但不改中長期穩定趨勢。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：林衛

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