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【中國經濟】高盛降中國明年經濟增長預測至4.5%　料明年首季兩大事之後才開關

宏觀解讀 12:50 2022/09/22

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【中國經濟】高盛降中國明年經濟增長預測至4.5%　料明年首季兩大事之後才開關

高盛發表報告指，大幅下調對中國2023年經濟增長的預測，並預計中國至少在明年第一季度會維持其嚴格的防疫「清零」政策，並預計中國2023年GDP增長4.5%，低於此前預測的5.3%。而維持今年增長率為3%的預測。

高盛表示，中國不太可能在明年第二季度之前開始重新開放，而全面開放亦需要有一系列準備，例如提高老年人的疫苗接種率和增產廉價且有效的藥劑，其他條件也必須配合。中國當局可能希望等到農曆新年春運和明年3月兩會會議政府官員完成改組後，才再結束清零政策。

高盛經濟學家表示，清零政策調整之初，新冠病例可能會大幅上升，導致出行下降及供應鏈潛在受阻，限制經濟活動。由於缺乏因感染而產生的免疫力和omicron變異株的高傳播性，中國在全面重新開放後可能會出現感染病例激增，估計重新開放後的頭三個月經濟增長會受到適度拖累，之後會出現急劇復蘇。

高盛表示，如果習近平主席一如外界預期在 10月份中國共產黨的二十大上獲得第三個任期，那麼「房住不炒」的政策不太可能改變，即代表不太可能大幅放鬆房地產限制。該行預計房地產行業將對今年及以後的GDP成長造成相當大的拖累。

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