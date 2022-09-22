美銀警告通脹率恐需時10年 才回落至2%目標水平

美聯儲按市場預期再加息0.75厘，主席鮑威爾表示會致力降低通脹，重申目標通脹要回落至2%。但美國銀行周三（21日）警告通脹幾年會回落至2%的觀點或太樂觀，從過去數據分析，平均或需時10年才能使通脹回落至2%的目標。

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美國銀行（Bank of America）周三發表研究報告，指通脹已帶來難以遏制的惡果，警告可能需要很長時間才能恢復正常情景。

美銀分析師Athanasios Vamvakidis領導的分析師團隊，研究90年代至2000年代發達經濟體通脹率超過5%的個案，發現過往平均需時10年才能將通脹率回落至2%。

市場共識仍預計十國集團（G10）通脹率將在2024年回落至 2%，但美銀憂慮或需要更長時間。

報告指全球各地通脹仍高企，美國按年通脹率達8.3%，而英國更達到9.9%。美銀認為各地央行無法完全控制通脹，而政策收緊也有局限性。

美銀指目前發達經濟體的通脹率遠高於5%，而且在大多數情景下甚至仍未見頂。美銀不一定期望通脹能在數年内回落至2%，認為或需進一步政策收緊或者更長時間。

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美銀分析師並未列出美國通脹受控的具體時間表，但設想有兩種可能情景。第一種是利率下調時，經濟出現積極的軟著陸。第二種是利率持續上升，經濟就會出現消極的硬著陸。

報告指基準仍處於積極情景，但分析師警告消極情景的風險正在增加，會等待今年餘下時間的通脹數據再判斷美國經濟將展開哪種情景。

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責任編輯：鄭錦玲