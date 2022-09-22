【植物熱潮】奇特外型取勝！塊根植物熱潮不退　貴至2萬元亦有捧場客（多圖）

▲ Sunsi兩名創辦人Koei（左）及Jeffrey（右）受家人影響，開始栽種塊根植物的興趣，再發展至網上及門市銷售。（郭浩欣攝）

塊根植物近年在香港興起，外型獨特，吸引不少種植；甚至成為不少潮人的收藏品。有商戶透露，近年塊根植物需求愈來愈大，即使是小店亦能每月入貨逾100盆，料利潤可升2至3成。

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由網店起家的Sunsi在逾2年前亦開始售賣塊根植物，Sunsi兩名創辦人Koei及Jeffrey受家人影響，建立栽種塊根植物的興趣，再發展至網上銷售。該品牌今年7月再逆市於銅鑼灣開設實體店，更設立小型溫室。

有投資價值？

Koei指，留意到港人對塊根植物的興趣趨增，有不少新手開始嘗試種植。她透露，平均消費金額由400元至3,000元不等，最高亦有顧客購買2.6萬元的塊根植物；當中以象牙宮最受歡迎。她又指，現時每月生意額達6位數，但坦言波動較大，差距可高達2至3倍；視乎月內售出植物的品種及價位。隨着銷量增加，她期望利潤可升2至3成。

除了休閒種植外，隨着塊根植物需求愈來愈大，在熟練玩家之間亦出現了投資心態。Jeffrey透露，以象牙宮為例，非洲供應商留意到亞洲市場的買家愈來愈願意出高價購買，來貨價近年上升2至3成。部分形態少見、優良的象牙宮轉售價格能在1年間由1萬元升至2萬元；甚至有些玩家會以幾百元購買尚未「發根」的塊根植物，自行種植、發根後再以幾萬元轉售。

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休閒種植變副業

塊根植物在香港興起，有些休閒種植的玩家亦開始以此為副業，一方面直接為自己的收藏「入貨」，亦銷售予其他顧客。Ray便是其中一員，2、3個月前成立網店YYYY Plants。隨着愈來愈多新手加入種植塊根植物，相信未來生意每月將有1成升幅。

Ray透露，當初自己亦被塊根植物的外形吸引，希望成立品牌後可以讓更多人認識塊根植物。雖然他只是以副業形式發展品牌，但銷售表現亦比預期好。該品牌售賣象牙宮及鬼棲閣為主，他坦言每次入貨大約100盆左右，但由於當中只有部分符合大眾心目中形態漂亮的標準，故難免有壓貨的情況。

平均消費金額高達3000元

Ray指，現時每月出售三分之一至一半的植物，即30多盆至50盆左右。他又透露目標顧客以新手為主，平均消費金額約600至3,000元；因此在採購時會增加小型植物的比例，以符合顧客需求。

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記者：葉泳珊