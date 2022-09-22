  • 30°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【植物熱潮】奇特外型取勝！塊根植物熱潮不退　貴至2萬元亦有捧場客（多圖）

商業 12:42 2022/09/22

分享：

分享：

Sunsi兩名創辦人Koei（左）及Jeffrey（右）受家人影響，開始栽種塊根植物的興趣，再發展至網上及門市銷售。（郭浩欣攝）

塊根植物近年在香港興起，外型獨特，吸引不少種植；甚至成為不少潮人的收藏品。有商戶透露，近年塊根植物需求愈來愈大，即使是小店亦能每月入貨逾100盆，料利潤可升2至3成。

【日本食品】日本產雞肉攻港拓出口　「純和雞」輸港出口量急增2倍

由網店起家的Sunsi在逾2年前亦開始售賣塊根植物，Sunsi兩名創辦人Koei及Jeffrey受家人影響，建立栽種塊根植物的興趣，再發展至網上銷售。該品牌今年7月再逆市於銅鑼灣開設實體店，更設立小型溫室。

有投資價值？

Koei指，留意到港人對塊根植物的興趣趨增，有不少新手開始嘗試種植。她透露，平均消費金額由400元至3,000元不等，最高亦有顧客購買2.6萬元的塊根植物；當中以象牙宮最受歡迎。她又指，現時每月生意額達6位數，但坦言波動較大，差距可高達2至3倍；視乎月內售出植物的品種及價位。隨着銷量增加，她期望利潤可升2至3成。

除了休閒種植外，隨着塊根植物需求愈來愈大，在熟練玩家之間亦出現了投資心態。Jeffrey透露，以象牙宮為例，非洲供應商留意到亞洲市場的買家愈來愈願意出高價購買，來貨價近年上升2至3成。部分形態少見、優良的象牙宮轉售價格能在1年間由1萬元升至2萬元；甚至有些玩家會以幾百元購買尚未「發根」的塊根植物，自行種植、發根後再以幾萬元轉售。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

休閒種植變副業

塊根植物在香港興起，有些休閒種植的玩家亦開始以此為副業，一方面直接為自己的收藏「入貨」，亦銷售予其他顧客。Ray便是其中一員，2、3個月前成立網店YYYY Plants。隨着愈來愈多新手加入種植塊根植物，相信未來生意每月將有1成升幅。

Ray透露，當初自己亦被塊根植物的外形吸引，希望成立品牌後可以讓更多人認識塊根植物。雖然他只是以副業形式發展品牌，但銷售表現亦比預期好。該品牌售賣象牙宮及鬼棲閣為主，他坦言每次入貨大約100盆左右，但由於當中只有部分符合大眾心目中形態漂亮的標準，故難免有壓貨的情況。

平均消費金額高達3000元

Ray指，現時每月出售三分之一至一半的植物，即30多盆至50盆左右。他又透露目標顧客以新手為主，平均消費金額約600至3,000元；因此在採購時會增加小型植物的比例，以符合顧客需求。

【人才培訓】迪士尼擬亞洲培訓200人　Marvel製片人傳授影視製作技巧

【慳得就慳】內地年輕人慳錢成風　月花1600元挑戰、10元晚餐成熱潮

記者：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【可持續發展】中學生可持續消費概念稍弱　提升教育助拓商機
2022/09/21
【可持續發展】中學生可持續消費概念稍弱　提升教育助拓商機
【日本食品】日本產雞肉攻港拓出口　「純和雞」輸港出口量急增2倍
2022/09/21
【日本食品】日本產雞肉攻港拓出口　「純和雞」輸港出口量急增2倍
【人才培訓】迪士尼擬亞洲培訓200人　Marvel製片人傳授影視製作技巧
2022/09/20
【人才培訓】迪士尼擬亞洲培訓200人　Marvel製片人傳授影視製作技巧
【放寬入境檢疫】廠商會史立德：香港經濟已退無可退　「死守孤島」難有增長
2022/09/20
【放寬入境檢疫】廠商會史立德：香港經濟已退無可退　「死守孤島」難有增長

你可能感興趣

【可持續發展】中學生可持續消費概念稍弱　提升教育助拓商機
11:30 2022/09/21
【可持續發展】中學生可持續消費概念稍弱　提升教育助拓商機
【日本食品】日本產雞肉攻港拓出口　「純和雞」輸港出口量急增2倍
14:47 2022/09/21
【日本食品】日本產雞肉攻港拓出口　「純和雞」輸港出口量急增2倍
【人才培訓】迪士尼擬亞洲培訓200人　Marvel製片人傳授影視製作技巧
14:31 2022/09/20
【人才培訓】迪士尼擬亞洲培訓200人　Marvel製片人傳授影視製作技巧
創業 新冠肺炎疫情 疫情 亞洲市場 品牌 興趣 亞洲 小店

上一篇文章

【植物熱潮】苔球工作坊受歡迎　小店生意額每月升3成

下一篇文章

【ESG】中小企如何實踐ESG順勢轉型？　專家教路捉緊垃圾徵費機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】中小企如何實踐ESG順勢轉型？　專家教路捉緊垃圾徵費機遇
【ESG】中小企如何實踐ESG順勢轉型？　專家教路捉緊垃圾徵費機遇
【日本食品】日本產雞肉攻港拓出口　「純和雞」輸港出口量急增2倍
【日本食品】日本產雞肉攻港拓出口　「純和雞」輸港出口量急增2倍
【慳得就慳】內地年輕人慳錢成風　月花1600元挑戰、10元晚餐成熱潮
【慳得就慳】內地年輕人慳錢成風　月花1600元挑戰、10元晚餐成熱潮
【放寬入境檢疫】廠商會史立德：香港經濟已退無可退　「死守孤島」難有增長
【放寬入境檢疫】廠商會史立德：香港經濟已退無可退　「死守孤島」難有增長
【可持續發展】中學生可持續消費概念稍弱　提升教育助拓商機
【可持續發展】中學生可持續消費概念稍弱　提升教育助拓商機
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款