香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？

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【人仔點睇】美匯指數再刷新20年新高 人民幣離岸價曾穿7.1
美國聯儲局再加息0.75厘，是年內第5次加息，共加3厘。值得留意的是，聯儲局同時公布最新經濟預測，預期今年底利率中位數為4.4厘，高於6月時估計的3.4厘，即是說，今年餘下議息會議仍會加息，而且幅度比今年6月為高。此外，聯儲局將2023年底利率的中位數上調至4.6厘，反映明年息率亦未見回落。
美國連番加息後，滙豐 （00005） 宣布，由周五（23日）起，上調最優惠利率（P）0.125厘，由原先的5厘，加至5.125厘。市場預計，由於滙豐在按揭市場有領導地位，料其他銀行也會跟隨加P。
為應對加息，滙豐早前已上調新造H按封頂息，以近期一個月拆息（Hibor）水平計，二手樓按揭實際供樓利率為2.75厘，但加P之後，實際供樓利率升至2.875厘。假如借500萬元，分30年還款，每月供款將由20,412元增至20,745元，每月多付約333元，而壓力測試的月入要求則由48,631元，升至49,295元。
|按揭類型
|P按
|新盤H按
|二手樓H按
|貸款額
|500萬元
|還款期
|30年
|按息
|P-2.4厘
|
H+1.3厘
封頂息為P-2.5厘
|
H+1.3厘
封頂息為P-2.25厘
|加息前
|實際按息
|2.6厘
|2.5厘
|2.75厘
|實際供款
|20,017元
|19,756元
|20,412元
|壓測月入要求
|47,840元
|47,316元
|48,631元
|加息0.125厘後
|實際按息
|2.725厘
|2.625厘
|2.875厘
|實際供款
|20,346元
|20,083元
|20,745元
|壓測月入要求
|48,499元
|47,971元
|49,295元
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撰文 : 黃卓賢