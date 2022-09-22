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香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？

股樓投資 12:50 2022/09/22

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美國聯儲局再加息0.75厘，是年內第5次加息，共加3厘。值得留意的是，聯儲局同時公布最新經濟預測，預期今年底利率中位數為4.4厘，高於6月時估計的3.4厘，即是說，今年餘下議息會議仍會加息，而且幅度比今年6月為高。此外，聯儲局將2023年底利率的中位數上調至4.6厘，反映明年息率亦未見回落。

美國連番加息後，滙豐 （00005） 宣布，由周五（23日）起，上調最優惠利率（P）0.125厘，由原先的5厘，加至5.125厘。市場預計，由於滙豐在按揭市場有領導地位，料其他銀行也會跟隨加P。

為應對加息，滙豐早前已上調新造H按封頂息，以近期一個月拆息（Hibor）水平計，二手樓按揭實際供樓利率為2.75厘，但加P之後，實際供樓利率升至2.875厘。假如借500萬元，分30年還款，每月供款將由20,412元增至20,745元，每月多付約333元，而壓力測試的月入要求則由48,631元，升至49,295元。

按揭類型 P按 新盤H按 二手樓H按
貸款額 500萬元
還款期 30年
按息 P-2.4厘

H+1.3厘

封頂息為P-2.5厘

H+1.3厘

封頂息為P-2.25厘
加息前
實際按息 2.6厘 2.5厘 2.75厘
實際供款 20,017元 19,756元 20,412元
壓測月入要求 47,840元 47,316元 48,631元
加息0.125厘後
實際按息 2.725厘 2.625厘 2.875厘
實際供款 20,346元 20,083元 20,745元
壓測月入要求 48,499元 47,971元 49,295元

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撰文 : 黃卓賢

拆息 加息 H按 滙豐控股（00005）

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